12 mesesMELHOR PREÇO1 mês

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Integração de loja virtual
Aceita pagamentos
Modo editor de texto
Projetos otimizados para SEO
Apareça nas ferramentas de IA
Hospedagem
Domínio grátis
5 contas de e-mail por site - grátis por 1 ano
Backups diários (R$ 155,88 fora do plano)
50 projetos
Integração com Supabase
Correção automática de erros
Editor de código
Suporte online 24h
O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que é a Hostinger Horizons?

Com a Hostinger Horizons, criar web apps ficou fácil e acessível. Você não precisa de uma equipe nem de um grande orçamento — só de uma ideia.
Descreva sua ideia

Basta contar a sua ideia à IA — e é só isso que ela precisa para começar a construir. Envie texto ou imagens.

Melhore e edite

Quer fazer uma mudança? Peça para a IA editar qualquer coisa – do texto e design à estrutura e layout.

Publique com 1 clique

Publique seu projeto em um domínio personalizado diretamente da interface – com apenas um clique.

Dê vida à sua ideia sem precisar programar. Crie conversando com a IA e publique com um clique.

Tenha essa vantagem inicial para seu próximo projeto

Escolha um prompt pronto para começar rapidamente. Em seguida, adapte para que fique do seu jeito.

Landing page de produto digital

Mini loja

Loja virtual completa

Antes, era preciso uma equipe. Agora, só precisa da Horizons.

Mais rápida do que programar

Basta descrever o que você precisa, editar e publicar – tudo conversando com a IA. Sem código, sem espera, só resultados rápidos.

Crie designs lindos

Com a Hostinger Horizons, você pode refinar seu aplicativo usando as melhores práticas de UI/UX. Não precisa de um designer.

Comece a aceitar pagamentos imediatamente

Stripe, PayPal ou qualquer outro provedor de pagamento – basta pedir à IA e ela se conectará para você. Sem configurações complicadas.

Torne seu app interativo

Permita que os usuários se cadastrem, salvem dados, enviem arquivos e muito mais. A Horizons cuida de tudo isso com tecnologia confiável como a Supabase.

Corrige erros automaticamente

A Horizons detecta e corrige erros e bugs automaticamente, para que você possa se concentrar no que importa. Sem custos extras, sem mensagens desperdiçadas.

Faça edições visualmente

Clique no seu app para alterar rapidamente texto, botões e muito mais, sem usar mensagens extras.

Amada pelos usuários, recomendada pelos líderes do setor

mark diantonio
@markdiantonio

O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.

Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos a Horizons IA da @Hostinger e preciso falar que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.

Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de investir tudo.

Eric Hill
@EHillPapercraft

É inacreditável como é simples montar o que você precisa para seu site e seus clientes usando a IA HORIZONS da Hostinger! Simplesmente fantástico – veja você mesmo!

Albert Bermejo
Criador de conteúdo

Hostinger Horizons é a ferramenta que pode construir a ideia que você teve – só explicar o que quer, e tudo funciona como mágica.

techmano
@nice_gamin60974

Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
@rezmeram

Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que ela deixa qualquer implementar um front e back end.

Zera
@TheZoyaThinking

Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!

Jordi Robert
Fundador

A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"

Steve Salihu
@stevesalihu

Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástico! Este criador de apps com IA sem programação cria sites e apps muito bons em minutos — ela faz o design, o código e o conteúdo para você. Vale a pena testar.

Steven Pillow
@spillow82

É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.

Brooks Boshears
Empreendedor

Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.

Tudo para seu projeto em um só lugar

Hospedagem de sites e domínio

Ganhe 1 mês de hospedagem grátis e publique seu projeto com um domínio personalizado. Sem precisar terceirizar.
E-mail profissional

Sua marca é tudo — ganhe destaque, aumente a credibilidade e conecte-se facilmente com seu público.

Vamos transformar sua ideia em realidade?

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o criador de web apps com IA

Tire todas as suas dúvidas sobre como criar aplicativo com inteligência artificial.

O que é e como funciona a Hostinger Horizons?

De quem é a propriedade do código criado com a Hostinger Horizons?

Qual é a diferença entre a Hostinger Horizons e o Criador de Sites com IA da Hostinger?

Posso atualizar, personalizar ou melhorar meu app depois que ele for criado?

Qual o preço para usar a Hostinger Horizons?

É possível integrar APIs ou serviços de terceiros com a Hostinger Horizons?

Que tipo de web app posso criar com a Hostinger Horizons?

É possível criar aplicativo com IA para celular usando a Hostinger Horizons?

Posso usar a Hostinger Horizons para criar um app com sistema de assinatura ou inscrição, tudo sem código?