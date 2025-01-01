A Hostinger Horizons é uma ferramenta para criar app com IA que permite desenvolver seu app do zero, sem precisar saber programar. Pense nela como uma engenheira de software com inteligência artificial trabalhando para você.

Começar é simples: basta digitar um prompt explicando o que você quer criar, no seu idioma, e a Hostinger Horizons gera seu web app automaticamente. Você pode acompanhar tudo em tempo real na janela de visualização ao lado do chat.

A Horizons também entende comandos por voz e imagens. Você pode, por exemplo, enviar um esboço do seu app ou uma captura de tela com algo que precise ser ajustado.

Quer mudar um texto, adicionar um recurso, remover algo ou refinar o design? É só conversar com a IA. Quando estiver tudo pronto, publique seu web app com um clique.

Dá pra conectar seu domínio personalizado direto pela interface, além de contar com outras ferramentas úteis, como e-mail profissional, pra ajudar a impulsionar seu projeto.

Como tudo é no-code, você não precisa de nenhuma experiência técnica para criar e lançar seu web app.

Quer saber mais? Veja as Perguntas frequentes sobre a Hostinger Horizons ou confira nosso guia de primeiros passos.