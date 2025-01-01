Publique seu site: planos e serviços que cabem no seu bolso
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que é a Hostinger Horizons?
Descreva sua ideia
Basta contar a sua ideia à IA — e é só isso que ela precisa para começar a construir. Envie texto ou imagens.
Melhore e edite
Quer fazer uma mudança? Peça para a IA editar qualquer coisa – do texto e design à estrutura e layout.
Publique com 1 clique
Publique seu projeto em um domínio personalizado diretamente da interface – com apenas um clique.
Experimente a Hostinger Horizons gratuitamente
Tenha essa vantagem inicial para seu próximo projeto
Escolha um prompt pronto para começar rapidamente. Em seguida, adapte para que fique do seu jeito.
Antes, era preciso uma equipe. Agora, só precisa da Horizons.
Mais rápida do que programar
Basta descrever o que você precisa, editar e publicar – tudo conversando com a IA. Sem código, sem espera, só resultados rápidos.
Crie designs lindos
Com a Hostinger Horizons, você pode refinar seu aplicativo usando as melhores práticas de UI/UX. Não precisa de um designer.
Comece a aceitar pagamentos imediatamente
Stripe, PayPal ou qualquer outro provedor de pagamento – basta pedir à IA e ela se conectará para você. Sem configurações complicadas.
Torne seu app interativo
Permita que os usuários se cadastrem, salvem dados, enviem arquivos e muito mais. A Horizons cuida de tudo isso com tecnologia confiável como a Supabase.
Corrige erros automaticamente
A Horizons detecta e corrige erros e bugs automaticamente, para que você possa se concentrar no que importa. Sem custos extras, sem mensagens desperdiçadas.
Faça edições visualmente
Clique no seu app para alterar rapidamente texto, botões e muito mais, sem usar mensagens extras.
Amada pelos usuários, recomendada pelos líderes do setor
O Vibe coding reduz o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como a Hostinger Horizons transformando linguagem natural em protótipos que funcionam em horas, e não em semanas. A barreira para criar software é drasticamente menor.
Recentemente tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicativos a Horizons IA da @Hostinger e preciso falar que fiquei impressionado. 😎
A Hostinger Horizons pode ser a ferramenta de vibe code mais eficiente para criar aplicativos de milhões de reais.
Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVPs e testar ideias antes de investir tudo.
É inacreditável como é simples montar o que você precisa para seu site e seus clientes usando a IA HORIZONS da Hostinger! Simplesmente fantástico – veja você mesmo!
Hostinger Horizons é a ferramenta que pode construir a ideia que você teve – só explicar o que quer, e tudo funciona como mágica.
Estou adorando o rumo que as coisas estão tomando com a @Hostinger Horizons! A nova atualização da IA tem sido muito divertida de interagir. Foi uma mudança radical não só para mim, mas também para muitas outras pessoas que conheço.
Fico imaginando como a Hostinger criou a Horizons... É impressionante a rapidez com que ela deixa qualquer implementar um front e back end.
Não consigo dizer há quanto tempo esse projeto ficou na minha lista de "um dia eu tiro do papel" ATÉ vocês criarem a IA da Horizons. Não sei nada de programação de web apps. Zero e ele está lá. Meu projeto dos sonhos para ajudar a galera está ONLINE. Que demais!
A Hostinger Horizons realmente mudou tudo. Foi tão fácil configurar um subdomínio para o meu blog na minha aplicação web – eu fiquei tipo, "Uau!"
Agora você pode criar aplicações web simplesmente digitando um prompt na Hostinger Horizons. Muito legal!
Experimentei a Hostinger Horizons e é fantástico! Este criador de apps com IA sem programação cria sites e apps muito bons em minutos — ela faz o design, o código e o conteúdo para você. Vale a pena testar.
É como ter um desenvolvedor profissional do mais alto nível ao seu lado, pronto para criar o que quiser.
Você pode criar coisas bem legais com a Hostinger Horizons. É diferente dos construtores de sites comuns – é muito mais.