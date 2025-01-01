Vstupte do online světa: Výhodné balíčky a služby

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Integrace e-shopů
NOVÉ
Přijímání plateb
Režim úpravy textu
Projekty optimalizované pro SEO
Nechte se objevit AI nástroji
Hosting
Doména zdarma
E-mailové schránky / web: 5 (na rok zdarma)
Denní zálohy (v hodnotě 623,88 Kč)
50 projektů
Integrace Supabase
Automatické opravy chyb
Editor kódu
Nepřetržitá podpora
Vrácení peněz do 30 dnů

Co je to Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons umožňuje snadno vytvářet webové aplikace bez nutnosti kódování a zpřístupňuje tento proces všem. Už nepotřebujete velký tým nebo obrovský rozpočet – stačí jen nápad.
Popište svůj nápad

Stačí sdělit AI svůj nápad – víc nepotřebujete. Můžete ho komunikovat textem nebo obrázky.

Vylepšujte a upravujte

Požádejte umělou inteligenci o úpravy – od textu a designu až po strukturu a rozvržení.

Publikujte jedním kliknutím

Zveřejněte svůj projekt na vlastní doméně přímo z rozhraní – stačí jediné kliknutí.

Vyzkoušejte Hostinger Horizons zdarma

Vdechněte svému nápadu život bez nutnosti programovat. Vytvořte si ho chatováním s umělou inteligencí a spusťte ho jedním kliknutím.

Získejte náskok pro svůj další projekt

Začněte výběrem předpřipraveného promptu. Poté si jej přizpůsobte podle sebe.

Prodejní stránka pro digitální produkt

Prodejní stránka pro digitální produkt

Mini e-shop

Mini e-shop

Rozsáhlý e-shop

Rozsáhlý e-shop

Dříve byl potřeba celý tým. Teď už stačí jen Horizons.

Rychlejší než kódování

Jednoduše popište své požadavky, proveďte úpravy a aplikaci spusťte – to vše vyřešíte konverzací s AI. Žádné programování, žádné čekání, jen rychlé výsledky.

Vytvářejte krásné designy

S Hostinger Horizons můžete vylepšit svou aplikaci pomocí špičkových UI/UX postupů. Žádného designéra nepotřebujete.

Začněte ihned přijímat platby

Stripe, PayPal nebo jakákoli jiná platební brána – stačí požádat AI, která ji snadno připojí za vás. Bez složitého nastavování.

Doplňte svou aplikaci o interaktivní prvky

Umožněte uživatelům přihlašovat se, ukládat data, nahrávat soubory a provádět další akce. Nástroj Horizons to vše zvládá pomocí spolehlivých technologií, jako je například Supabase.

Opravujte chyby automaticky

Horizons zachycuje a opravuje běžné potíže, jako jsou syntaktické problémy a chyby – bez dalších nákladů. Tvořit tedy můžete nerušeně.

Provádějte úpravy vizuálně

Kliknutím na aplikaci můžete rychle změnit text, tlačítka a další prvky – bez nutnosti psaní dalších zpráv.

Platební karta není potřeba

Oblíbený u uživatelů, doporučovaný lídry v oboru

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Intuitivní kódování zkracuje vývoj o 45 % díky nástrojům jako Hostinger Horizons, které promění přirozený jazyk ve funkční prototypy během hodin namísto týdnů. Vstupní bariéra pro tvorbu softwaru je tak dramaticky nižší.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Vše pro váš projekt na jednom místě

Webhosting a doména

Webhosting a doména

Získejte 1 měsíc hostingu zdarma a spusťte svůj projekt na vlastní doméně. Bez nutnosti používat řešení třetích stran.
Profesionální e-mail

Profesionální e-mail

Vaše značka je to nejdůležitější – odlište se, zvyšte svou důvěryhodnost a snadno se spojte se svými příznivci.

Jste připraveni proměnit svůj nápad ve skutečnost?

