Hostinger Horizons vous permet de créer facilement une grande variété d'applications web sans écrire la moindre ligne de code. La seule limite est votre imagination ! Vous pourrez notamment créer des applications de livraison de nourriture, des produits SaaS, des applications de suivi sportif, des logiciels destinés aux associations à but non lucratif, et bien plus encore.

Que vous souhaitiez proposer une solution sur mesure à vos clients ou réaliser une application adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise, Hostinger Horizons est l’outil de création d’applications par IA idéal pour donner vie à vos projets.

Découvrez notre article détaillé sur comment créer une application web avec Hostinger Horizons.