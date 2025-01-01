Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Lancez-vous en ligne : plans et services abordables

Hébergement web
Hébergement VPS
Hébergement VPS n8n
Créateur de sites internet
Horizons
Noms de domaine
Email professionnel
Marketing par email

Horizons

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

1 mois12 moisMEILLEUR CHOIX

Tous les forfaits sont payables d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Envie de tester Hostinger Horizons ? Essayez-le gratuitement.
Aucune carte de crédit requise

Explorez votre potentiel avec Hostinger Horizons

Décrivez votre idée

Décrivez simplement votre idée à l'IA et laissez-la créer votre projet. Faites des requêtes avec du texte ou des images.

Améliorez et modifiez

Envie d'un changement ? Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design, structure ou mise en page.

Publiez en 1 clic

Publiez votre projet sur un nom de domaine personnalisé directement depuis l'interface. Un seul clic suffit.

Apprécié par les utilisateurs, recommandé par les leaders du secteur

Nous sommes fiers de soutenir les créateurs et les entreprises du monde entier. Voici ce que certains d'entre eux ont à dire.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à transformer votre idée en réalité ?

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pouvez demander un remboursement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exceptions peuvent s'appliquer).

FAQ sur la création d'applications web avec l'IA

Qu'est-ce que Hostinger Horizons et comment fonctionne-t-il ?

À qui appartient le code créé avec Hostinger Horizons ?

Puis-je modifier ou améliorer mon application après l'avoir créée ?

Combien coûte Hostinger Horizons ?

Est-il possible d'intégrer des API ou services tiers avec Hostinger Horizons ?

Quels types d'applications puis-je créer avec Hostinger Horizons ?

Puis-je créer des applications mobiles avec Hostinger Horizons ?