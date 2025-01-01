Hostinger Horizons is een AI-appbouwer waarmee je webapps kunt bouwen zonder enige programmeerervaring. Zie het als een AI-softwareontwikkelaar binnen handbereik.

Aan de slag gaan is eenvoudig: voer gewoon een prompt in met een beschrijving van wat je wilt maken in je moedertaal, en Hostinger Horizons genereert je app. Je kunt alles bekijken en testen in het voorbeeldvenster rechts van de chat.

Hostinger Horizons begrijpt ook spraak en afbeeldingen. Je kunt bijvoorbeeld een schets van je app sturen – of een screenshot van wat de AI moet repareren.

Wil je aanpassingen maken, functies toevoegen, een element verwijderen of tekst wijzigen? Je kunt dit allemaal doen door te chatten met de AI-agent. Zodra je tevreden bent met het resultaat, kun je je webapp met één klik publiceren.

Je kunt je aangepaste domein eenvoudig rechtstreeks vanuit de Horizons-interface koppelen. Bovendien krijgt u toegang tot andere handige tools, zoals professionele e-mail, om uw bedrijf te helpen opschalen.

Deze no-code-aanpak betekent dat u geen technische vaardigheden nodig hebt om uw webapp te bouwen of te lanceren.

Voor meer informatie over de tool kunt u de uitgebreide Hostinger Horizons FAQs of onze gids voor aan de slag lezen.