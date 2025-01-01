Online starten: betaalbare plannen en diensten
Wat is Hostinger Horizons?
Beschrijf je idee
Vertel AI je idee - dat is alles wat je nodig hebt om te beginnen met bouwen. Prompt met tekst of afbeeldingen.
Verbeteren en bewerken
Wil je iets veranderen? Vraag AI om alles te bewerken – van tekst en ontwerp tot structuur en lay-out.
Ga live met 1 klik
Publiceer je project rechtstreeks vanuit de interface onder een aangepast domein - er is maar één klik voor nodig.
Probeer Hostinger Horizons gratis
Krijg een voorsprong op je volgende project
Kies een kant-en-klare prompt om snel te beginnen. Pas deze daarna aan naar jouw wensen.
Vroeger was er een team voor nodig. Nu alleen Horizons.
Sneller dan coderen
Beschrijf eenvoudig wat je nodig hebt, bewerk en start - chat gewoon met AI. Geen code, geen wachttijden, gewoon snelle resultaten.
Maak prachtige ontwerpen
Met Hostinger Horizons kun je je app verfijnen met behulp van de beste UI/UX best practices. Geen designer nodig.
Begin direct met het accepteren van betalingen
Stripe, PayPal of andere gateways - vraag het AI en AI maakt de verbinding voor jou. Geen ingewikkelde installatie.
Maak je app interactief
Zorg dat gebruikers zich kunnen aanmelden, gegevens kunnen opslaan, bestanden kunnen uploaden en meer. Horizons regelt het allemaal met vertrouwde technologie, zoals Supabase.
Fouten automatisch herstellen
Horizons spoort veelvoorkomende fouten, zoals syntaxisproblemen en bugs, op en lost ze op – zonder extra kosten. Zo kun je zonder onderbrekingen bouwen.
Bewerkingen visueel uitvoeren
Klik in je app en wijzig simpel en snel tekst, knoppen en meer, zonder extra berichten te gebruiken.
Geliefd bij gebruikers, aanbevolen door leiders in de branche
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎
Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.
Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.
Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.
Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!
Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’
Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!
Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.