Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Webshop integratie
NIEUW
Betalingen accepteren
Tekstbewerkingsmodus
SEO-geoptimaliseerde projecten
Word gevonden door AI-tools
Hosting
Gratis Domein
5 mailboxen per website - 1 jaar gratis
Dagelijkse back-ups (waarde 23,88 €)
50 projecten
Supabase integratie
Automatisch fouten oplossen
Code-editor
24/7 Klantondersteuning
Wat is Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons is een no-code web app bouwer waarmee iedereen moeiteloos web apps kan maken. Je hebt geen groot team of enorm budget meer nodig om live te gaan – alleen een goed idee.
01

Beschrijf je idee

Vertel AI je idee - dat is alles wat je nodig hebt om te beginnen met bouwen. Prompt met tekst of afbeeldingen.

02

Verbeteren en bewerken

Wil je iets veranderen? Vraag AI om alles te bewerken – van tekst en ontwerp tot structuur en lay-out.

03

Ga live met 1 klik

Publiceer je project rechtstreeks vanuit de interface onder een aangepast domein - er is maar één klik voor nodig.

Breng je idee tot leven zonder code te schrijven. Bouw door te chatten met de AI en ga live met één klik.

Krijg een voorsprong op je volgende project

Kies een kant-en-klare prompt om snel te beginnen. Pas deze daarna aan naar jouw wensen.

Digitale product landingspagina

Digitale product landingspagina

Mini shop

Mini shop

Uitgebreide webshop

Uitgebreide webshop

Vroeger was er een team voor nodig. Nu alleen Horizons.

Sneller dan coderen

Beschrijf eenvoudig wat je nodig hebt, bewerk en start - chat gewoon met AI. Geen code, geen wachttijden, gewoon snelle resultaten.

Maak prachtige ontwerpen

Met Hostinger Horizons kun je je app verfijnen met behulp van de beste UI/UX best practices. Geen designer nodig.

Begin direct met het accepteren van betalingen

Stripe, PayPal of andere gateways - vraag het AI en AI maakt de verbinding voor jou. Geen ingewikkelde installatie.

Maak je app interactief

Zorg dat gebruikers zich kunnen aanmelden, gegevens kunnen opslaan, bestanden kunnen uploaden en meer. Horizons regelt het allemaal met vertrouwde technologie, zoals Supabase.

Fouten automatisch herstellen

Horizons spoort veelvoorkomende fouten, zoals syntaxisproblemen en bugs, op en lost ze op – zonder extra kosten. Zo kun je zonder onderbrekingen bouwen.

Bewerkingen visueel uitvoeren

BINNENKORT

Klik in je app en wijzig simpel en snel tekst, knoppen en meer, zonder extra berichten te gebruiken.

Geliefd bij gebruikers, aanbevolen door leiders in de branche

@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger Horizons wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe Horizons AI app bouwer tool van @Hostinger uit te proberen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. 😎

@web3wikis

Hostinger Horizons is misschien wel de meest efficiënte vibe-codetool voor het bouwen van apps van miljoenen dollars.

Digitaal Specialist

Hostinger Horizons is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen, voordat je er volledig voor gaat.

@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe eenvoudig je met Hostinger HORIZONS AI kunt bouwen. Het is werkelijk verbazingwekkend. Ontdek het zelf!

Contentmaker

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

@nice_gamin60974

Ik vind de ontwikkeling van @Hostinger Horizons geweldig! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee te werken. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel anderen is dit een echte eyeopener geweest.

@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger Horizons dit zo goed voor elkaar heeft gekregen... Het is echt bizar hoe snel je er front- én backend mee kunt uitrollen.

@TheZoyaThinking

Dit project stond al zó lang op mijn lijst van ooit-nog-te-doen, tot Horizons AI kwam. Ik heb echt geen kennis van webapplicaties bouwen — nul! En nu staat mijn droomproject om anderen te helpen gewoon live. Joepie!

Oprichter

Hostinger Horizons is echt next level in vergelijking met de rest. Een subdomein aanmaken voor mijn blog op m’n web app ging zó makkelijk dat ik dacht: ‘Wow, dit is te gek!’

@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger Horizons in te voeren. Echt gaaf!

@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger Horizons geprobeerd en het is een ware game-changer! Deze no-code AI app bouwer maakt in een paar minuten strakke websites en apps – het ontwerpt, codeert en schrijft. Echt gweldig!

@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Ondernemer

Met Hostinger Horizons kun je echt mooie dingen maken. Het is niet zoals een gewone website bouwer – het is meer.

Alles voor je project op één plek

Webhosting & domein

Webhosting & domein

Ontvang 1 maand gratis hosting en zet je project live onder een eigen domein. Geen externe oplossingen nodig.
Professionele e-mail

Professionele e-mail

Jouw merk is de sleutel: val op, vergroot je geloofwaardigheid en maak eenvoudig contact met jouw publiek.

Klaar om je idee om te zetten in werkelijkheid?

