Tu web online: planes y servicios asequibles
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas
¿Qué es Hostinger Horizons?
Describe tu idea
Solo cuéntale a la IA tu idea, es todo lo que se necesita para empezar a crear. Hazlo con texto o imágenes.
Mejora y edita
¿Quieres hacer un cambio? Pídele a la IA que lo edite todo, desde el texto y el diseño hasta la estructura.
Publica tu web con 1 clic
Publica tu proyecto bajo un dominio personalizado directamente desde la interfaz. Solo hace falta un clic.
Prueba Hostinger Horizons gratis
Empieza tu próximo proyecto con varios pasos de ventaja
Elige unas instrucciones listas para usar y empieza en segundos. Luego personalízalas a tu manera.
Antes se necesitaba un equipo. Ahora, solo necesitas Horizons.
Más rápido que la codificación
Solo describe lo que necesitas, edita y publica, todo mediante un chat con la IA. Sin código, sin esperas, solo resultados rápidos.
Crea diseños sorprendentes
Con Hostinger Horizons, puedes perfeccionar tu app con las mejores prácticas de UI/UX. No necesitas diseñador.
Empieza a aceptar pagos de inmediato
Stripe, PayPal o cualquier otra pasarela de pago. Solo tienes que pedírselo a la IA y la conectará por ti. Sin configuraciones complicadas.
Haz que tu app sea interactiva
Deja que los usuarios se registren, guarden datos, suban archivos y más. Horizons lo administra todo con tecnología fiable como Supabase.
Corrige errores automáticamente
Horizons detecta y corrige errores comunes, como errores de sintaxis y errores, sin coste adicional. Así, podrás crear sin interrupciones.
Haz ediciones visualmente
Haz clic en tu app para cambiar rápidamente texto, botones y más, sin usar mensajes adicionales.
Amado por los usuarios, recomendado por líderes de la industria
La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.
Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.
No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear apps web con solo introducir prompts en Hostinger Horizons. ¡Increíble!
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.