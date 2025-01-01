Tu web online: planes y servicios asequibles

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Integración de tienda online
Acepta pagos
Modo de edición de texto
Proyectos optimizados para SEO
Haz que las herramientas de IA te encuentren
Hosting
Dominio gratis
5 buzones por sitio web. Gratis por 1 año
Respaldos diarios (valor: CO$ 106.800)
50 proyectos
Integración con Supabase
Corrección automática de errores
Editor de código
Atención 24/7
Garantía de reembolso del dinero por 30 días

¿Qué es Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons es un creador de apps web sin código que pone la creación de apps al alcance de todos. Ya no necesitas un gran equipo ni un presupuesto enorme para estar online: solo necesitas una idea.
01

Describe tu idea

Solo cuéntale a la IA tu idea, es todo lo que se necesita para empezar a crear. Hazlo con texto o imágenes.

02

Mejora y edita

¿Quieres hacer un cambio? Pídele a la IA que lo edite todo, desde el texto y el diseño hasta la estructura.

03

Publica tu web con 1 clic

Publica tu proyecto bajo un dominio personalizado directamente desde la interfaz. Solo hace falta un clic.

Prueba Hostinger Horizons gratis

Haz realidad tu idea sin escribir código. Desarrolla chateando con la IA y publica con un solo clic.

Empieza tu próximo proyecto con varios pasos de ventaja

Elige unas instrucciones listas para usar y empieza en segundos. Luego personalízalas a tu manera.

Landing page de producto digital

Landing page de producto digital

Mini tienda

Mini tienda

Tienda online extensa

Tienda online extensa

Antes se necesitaba un equipo. Ahora, solo necesitas Horizons.

Más rápido que la codificación

Solo describe lo que necesitas, edita y publica, todo mediante un chat con la IA. Sin código, sin esperas, solo resultados rápidos.

Crea diseños sorprendentes

Con Hostinger Horizons, puedes perfeccionar tu app con las mejores prácticas de UI/UX. No necesitas diseñador.

Empieza a aceptar pagos de inmediato

Stripe, PayPal o cualquier otra pasarela de pago. Solo tienes que pedírselo a la IA y la conectará por ti. Sin configuraciones complicadas.

Haz que tu app sea interactiva

Deja que los usuarios se registren, guarden datos, suban archivos y más. Horizons lo administra todo con tecnología fiable como Supabase.

Corrige errores automáticamente

Horizons detecta y corrige errores comunes, como errores de sintaxis y errores, sin coste adicional. Así, podrás crear sin interrupciones.

Haz ediciones visualmente

Haz clic en tu app para cambiar rápidamente texto, botones y más, sin usar mensajes adicionales.

Amado por los usuarios, recomendado por líderes de la industria

mark diantonio
mark diantonio
mark diantonio

La programación sin código reduce el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger Horizons que convierten el lenguaje natural en prototipos funcionales en cuestión de horas en lugar de semanas. La barrera de entrada para desarrollar software es mucho menor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
Web3Wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
Eric Hill

¡No te creerás lo fácil que es crear lo que quieres para tu sitio web y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons! ¡Es simplemente increíble! ¡Tienes que probarlo!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
techmano

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger Horizons! Ha sido muy divertido interactuar con la nueva actualización de IA. Ha sido un antes y un después no solo para mí, sino también para muchos otros.

RameshR
RameshR
RameshR

Me pregunto cómo habrán podido desarrollar Hostinger Horizons... Es una locura lo rápido que permite a cualquiera implementar un sitio o app web.

Zera
Zera
Zera

No puedo imaginar cuánto tiempo llevaba pensando en este proyecto hasta que crearon la IA de Horizons. No sé nada en absoluto de programación de aplicaciones web, pero ahí está: mi proyecto soñado para ayudar a los colegas de trabajo ya está en marcha. ¡Increíble!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
Steve Salihu

Ahora puedes crear apps web con solo introducir prompts en Hostinger Horizons. ¡Increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
Abhihephaestus

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
Steven Pillow

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

Todo para tu proyecto en un solo lugar

Hosting web y dominio

Hosting web y dominio

Obtén un mes de hosting gratis y publica tu proyecto con un dominio personalizado. Sin necesidad de soluciones de terceros.
Email profesional

Email profesional

Tu marca lo es todo. Destaca, aumenta la credibilidad y conecta fácilmente con tu audiencia.

¿Todo listo para hacer tu idea realidad?

Preguntas frecuentes sobre el creador de apps web

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la creación de tu propia app web con IA.

¿Qué es Hostinger Horizons y cómo funciona?

¿Quién es el propietario del código creado con Hostinger Horizons?

¿En qué se diferencia Hostinger Horizons del Creador de páginas web con IA de Hostinger?

¿Puedo actualizar, personalizar o mejorar mi app después de crearla?

¿Cuánto cuesta usar Hostinger Horizons?

¿Es posible integrar API o servicios de terceros con Hostinger Horizons?

¿Qué tipos de apps puedo crear con Hostinger Horizons?

¿Puedo crear apps móviles con Hostinger Horizons?

¿Se puede usar Hostinger Horizons para crear una app web basada en membresía o suscripción sin código?