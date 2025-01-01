Lancio online: piani e servizi convenienti
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Che cos'è Hostinger Horizons?
Descrivi la tua idea
Basta comunicare all'AI la tua idea: è tutto quello che serve per iniziare a realizzarla. Aggiungi testo o immagini.
Migliora e modifica
Vuoi apportare una modifica? Chiedi all'AI di modificare qualsiasi cosa: dal testo al design, dalla struttura all'impaginazione.
Pubblica con 1 click
Pubblica il tuo progetto con un dominio personalizzato direttamente dall'interfaccia: basta un solo clic.
Prova Hostinger Horizons gratuitamente
Dai una spinta in più al tuo prossimo progetto
Scegli un prompt pronto all'uso per iniziare subito. Poi, personalizzalo per renderlo tuo.
Prima ci voleva un team. Ora basta Horizons.
Più veloce della programmazione
Descrivi semplicemente quello di cui hai bisogno, modifica e lancia il progetto, tutto tramite chat con l'AI. Nessun codice, nessuna attesa, solo risultati rapidi.
Crea bellissimi design
Con Hostinger Horizons, puoi perfezionare la tua app utilizzando le migliori best practice di UI/UX. Non hai bisogno di un designer.
Inizia subito ad accettare pagamenti
Stripe, PayPal o qualsiasi altro gateway: basta chiedere all'AI e lo collegherà per te. Nessuna configurazione complicata.
Rendi interattiva la tua app
Permetti agli utenti di registrarsi, salvare dati, caricare file e altro ancora. Horizons gestisce tutto utilizzando tecnologie affidabili come Supabase.
Correggi automaticamente gli errori
Horizons rileva e corregge errori comuni, come errori di sintassi e bug, senza costi aggiuntivi. Così puoi lavorare senza interruzioni.
Apporta modifiche visivamente
Fai clic sulla tua app per modificare rapidamente testo, pulsanti e altro ancora, senza utilizzare messaggi extra.
Amato dagli utenti, consigliato dai leader del settore
Il vibe coding comprime lo sviluppo del 45%, con strumenti come Hostinger Horizons che trasformano il linguaggio naturale in prototipi funzionanti in poche ore anziché settimane. La barriera d'ingresso per la creazione di software è notevolmente inferiore.
Di recente ho avuto la possibilità di testare il nuovo strumento di creazione di app AI di @Hostinger Horizons e devo dire che ne sono rimasto colpito. 😎
Hostinger Horizons potrebbe essere lo strumento di vibe code più efficiente per creare app da milioni di dollari.
Hostinger Horizons è un modo nuovo e innovativo per creare un prodotto minimo funzionante e sperimentare un'idea prima di puntare tutto su di essa.
Non crederai a quanto sia facile realizzare ciò che desideri per il tuo sito web e per i tuoi clienti con l'intelligenza artificiale di HORIZONS di Hostinger! È semplicemente incredibile, scoprilo tu stesso!
Hostinger Horizons è uno strumento con cui puoi realizzare un'idea che hai avuto: devi solo spiegarla e funzionerà.
Adoro come stanno andando le cose con @Hostinger Horizons! Il nuovo aggiornamento dell'AI è stato davvero divertente da usare. È stato un punto di svolta non solo per me, ma anche per molte altre persone.
Mi chiedo come Hostinger abbia realizzato Horizons... È incredibile la velocità con cui consente a chiunque di implementare front-end e back-end.
Non saprei dirvi da quanto tempo questo progetto era nella mia lista dei progetti futuri, FINCHÉ non avete creato Horizons AI. Non so nulla di programmazione di app web, proprio zero. E ora, eccolo lì: il mio progetto da sogno per aiutare i colleghi è LIVE. Evviva!
Hostinger Horizons è davvero una svolta rispetto a tutto il resto. È stato facilissimo configurare un sottodominio per il mio blog sulla mia app web, sono rimasto davvero sorpreso!
Ora puoi creare app web semplicemente inserendo un prompt su Hostinger Horizons. Davvero fantastico!
Ho provato Hostinger Horizons ed è una vera svolta! Questo app builder basato su intelligenza artificiale senza codice crea siti web e app impeccabili in pochi minuti, occupandosi di design, codice e scrittura per conto tuo. Vale la pena provarlo.
È come avere uno sviluppatore web/software di alto livello pronto a creare qualsiasi cosa tu possa immaginare.
Con Hostinger Horizons puoi realizzare progetti davvero interessanti. È diverso dai soliti creatori di siti web: è molto di più.