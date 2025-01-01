Sebbene tutti i nostri piani di web hosting includano tutto quello di cui hai bisogno per mettere online il tuo sito web, insieme a prestazioni e sicurezza su cui puoi contare, ogni piano è personalizzato per soddisfare esigenze diverse. Ad esempio, il sito web del portfolio professionale di un individuo non richiede le stesse risorse di e-commerce di cui un rivenditore di medie dimensioni avrebbe bisogno per il suo negozio online, o uno sviluppatore potrebbe aver bisogno di ospitare un server di gioco online dedicato. Offrendo una varietà di piani, possiamo assicurarti di pagare solo per le funzionalità e le risorse di cui hai bisogno.