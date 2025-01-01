Sāc darbu tiešsaistē ar izdevīgiem plāniem un pakalpojumiem

Web hostings
VPS hostings
n8n VPS hostings
Mājaslapu konstruktors
Horizons
Domēni
E-pasts un mārketings

VPS hostings

24/7 atbalsts

30 dienu atmaksas garantija

Atcel jebkurā laikā

VPS hostingsSpēļu servera hostings
24 mēnešiVISIZDEVĪGĀK12 mēneši1 mēnesis

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas iknedēļas dublējumkopijas
Ugunsmūra pārvaldība
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
AI asistents, ko nodrošina MCP
Hostinger API MCP serveris
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Atrodi sev piemērotāko hostingu

KVM VPS hostings
Ideāli piemērots izstrādātājiem. Vairāk jaudas, vairāk kontroles. Vairāk visa.
AMD EPYC procesorsNVMe krātuve
Linux OS sagataves
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
Servera kontrole
Augsta
Veiktspēja
Augsta
Sarežģītība
Vidēja
Spēļu servera hostings
Saglabā pilnu saknes piekļuvi, lai pielāgotu savu spēļu hostingu atbilstoši savām vēlmēm.
AMD EPYC procesorsNVMe krātuve
Vairākas spēles un neierobežots spēlētāju skaits
MinecraftPalworldCS27 Days to DieValheimun vēl
Servera kontrole
Augsta
Veiktspēja
Augsta
Sarežģītība
Zema

Mums uzticas vairāk nekā 4 miljoni vietņu īpašnieku visā pasaulē

Charlie Low
Charlie Low
Nohma līdzdibinātāja

Kopš mēs sadarbojamies ar Hostinger, viss ir bijis apbrīnojami. Mums nav bijušas nekādas problēmas, un, ja kādreiz rodas jautājumi, viņu klientu apkalpošanas komanda ir lieliska.

Lasīt vairāk
Jack Bies
Jack Bies
Radošais direktors

Hostinger klientu atbalsta komanda dara visu iespējamo, lai izprastu manu problēmu.

Lasīt vairāk
Jhon Ortega
Jhon Ortega
Uzņēmējs

Es meklēju hostingu, kas ir viegli lietojams iesācējiem un ir lieliski konfigurēts vislabākajai veiktspējai.

Lasīt vairāk

Iekļauts visos plānos

Dublējumkopijas un momentuzņēmumi

Dublējumkopijas un momentuzņēmumi

Aizsargā savus datus ar automātiskajām iknedēļas dublējumkopijām un izveido manuālus momentuzņēmumus bez piepūles.

Ugunsmūra un DDoS aizsardzība

Ugunsmūra un DDoS aizsardzība

Parūpējies par sava virtuālā servera drošību. Ar mūsu Wanguard DDoS filtrēšanu un viegli konfigurējamo ugunsmūri tu vari novērst kaitīgu datplūsmu.

Garantēta 99,9% darbspēja

Garantēta 99,9% darbspēja

Mūsu 99,9% darbspējas garantija nozīmē, ka tava vietne ir vienmēr pieejama.

AI asistents

AI asistents

Mūsu AI asistents vienkāršo VPS pārvaldību, palīdzot tev veikt tādus uzdevumus kā WordPress instalēšana vai ugunsmūra noteikumu konfigurēšana.

24/7 klientu atbalsts

24/7 klientu atbalsts

Piekļūsti ekspertu atbalstam, kad tas nepieciešams. Mēs parasti atbildam mazāk nekā 2 minūtēs, un mūsu komanda runā 8+ valodās.

Charlie Low and Dale Comely

Sniedzot atbalstu, mēs norādām mūsu inženieriem, ka Hostinger ir standarts.

Lasīt vairāk

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Pārnākšana pie Hostinger bija labākais lēmums manā dzīvē.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Es varu pārvaldīt hostingu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet – tas ir kaut kas nebijis.

Lasīt vairāk

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30 dienu atmaksas garantija

Ja Hostinger tevi 100% neapmierinās, tu varēsi pieprasīt naudas atmaksu 30 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas. Process ir vienkāršs un bez riska. Lai uzzinātu vairāk, apskati mūsu Naudas atmaksas politiku (var tikt piemēroti izņēmumi).

BUJ par Hostinger cenām

Kā es varu reģistrēt bezmaksas domēnu, kas iekļauts gada hostinga plānos?

Kā es varu aktivizēt bezmaksas SSL sertifikātu?

Vai es varu mainīt savu plānu, ja mainās mani apstākļi?

Kāpēc atšķirīgiem plāniem ir atšķirīgas izmaksas?

Vai Hostinger piedāvā e-komercijas hostingu?

Vai es varu migrēt savas esošās vietnes pie Hostinger?

Man ir domēna vārds pie cita pakalpojumu sniedzēja. Vai es varu to pārnest pie Hostinger?