Hosting VPSHosting serwera gier
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Centra danych na całym świecie
Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe
Zarządzanie zaporą sieciową
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Asystent AI oparty na MCP
Serwer MCP API Hostinger
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Przewodnik po znalezieniu odpowiedniego hostingu dla Ciebie

Hosting KVM VPS
Idealne dla deweloperów. Więcej mocy, więcej kontroli. Więcej wszystkiego.
PROCESOR AMD EPYCPAMIĘĆ MASOWA NVMe
Szablony systemów opartych na Linuxie
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
Kontrola serwera
Wysoka
Wydajność
Wysoka
Złożoność
Średnia
Hosting serwera gier
Zachowaj pełny dostęp do roota, aby dostosować hosting gier według własnych upodobań.
PROCESOR AMD EPYCPAMIĘĆ MASOWA NVMe
Wiele gier i nieograniczona liczba graczy
MinecraftPalworldCS27 Days to DieValheimi więcej
Kontrola serwera
Wysoka
Wydajność
Wysoka
Złożoność
Niska

Charlie Low
Charlie Low
Współzałożycielka Nohma

Odkąd korzystamy z usług Hostinger, wszystko działa naprawdę super. Nie natknęliśmy się na żadne problemy, a obsługa klienta jest zawsze gotowa, żeby służyć pomocą.

Jack Bies
Jack Bies
Dyrektor kreatywny

Zespół ds. sukcesu klienta Hostinger zrobił wszystko, co mógł, aby zrozumieć mój problem.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Przedsiębiorca

Intuicyjny hosting — łatwy w obsłudze nawet dla początkujących. Dodatkowo wydajność godna polecenia.

W pakiecie z każdym planem

Kopie zapasowe i migawki

Kopie zapasowe i migawki

Chroń swoje dane dzięki naszym automatycznym cotygodniowym kopiom zapasowym i z łatwością twórz ręczne migawki.

Ochrona Firewall i DDoS

Ochrona Firewall i DDoS

Zabezpiecz swój wirtualny serwer na każdym etapie działania. Nasz filtr Wanguard DDoS oraz łatwa w zarządzaniu firewall zapewnią Ci maksymalną ochronę przed wszelkimi atakami.

Gwarantowany czas działania 99,9%

Gwarantowany czas działania 99,9%

Nasza gwarancja 99,9% dostępności zapewnia, że strona jest zawsze online.

Asystent AI

Asystent AI

Nasz asystent AI upraszcza zarządzanie VPS, prowadząc Cię przez zadania takie jak instalacja WordPress lub konfiguracja reguł firewall.

Wsparcie klienta 24/7

Wsparcie klienta 24/7

Uzyskaj dostęp do pomocy ekspertów, kiedy tylko jej potrzebujesz. Zazwyczaj odpowiadamy w czasie krótszym niż 2 minuty, a nasz zespół mówi w ponad 8 językach.

Traktujemy Hostinger jako standard, do którego odnoszą się nasi eksperci, gdy udzielają wsparcia technicznego.

Decyzja o migracji do Hostinger była najlepszym wyborem z możliwych.

Zarządzanie hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu okazało się naprawdę wygodne.

30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Gwarancja satysfakcji: jeśli nasze usługi Cię nie zadowolą, zwrócimy pieniądze w ciągu 30 dni od zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów (mogą obowiązywać ograniczenia).

Ceny hostingu Hostinger – najczęściej zadawane pytania

Jak zarejestrować darmową domenę dołączoną do rocznych planów hostingowych?

Jak aktywować darmowy certyfikat SSL?

Czy mogę zmienić swój plan, jeśli zajdzie taka potrzeba?

Dlaczego ceny planów różnią się między sobą?

Czy Hostinger oferuje hosting e-commerce?

Czy mogę przenieść moje strony www do Hostinger?

Posiadam już domenę. Czy mogę przekierować ją do Hostinger?