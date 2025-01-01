עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
המדריך למציאת האחסון המתאים לכם
זכינו באמון של למעלה מ-4 מיליון בעלי-אתרים ברחבי העולם
מאז שאנחנו עם Hostinger, זה היה מדהים. לא היו לנו בעיות בכלל ואם אי פעם יש לנו שאלה, שירות הלקוחות שלהם מדהים.קראו את הביקורת המלאה
צוות הצלחת הלקוחות של Hostinger עושה מעל ומעבר כדי להבין את הבעיה שלי.קראו את הביקורת המלאה
חיפשתי חברת אירוח אינטואיטיבית מאוד למתחילים ושבנויה היטב לביצועים טובים.קראו את הביקורת המלאה
כלול עם כל תוכנית
גיבויים ותמונות מצב
הגנו על הנתונים שלכם עם גיבויים שבועיים אוטומטיים וצרו תצלומי-מצב (snapshots) ידניים בקלות.
חומת אש והגנה ממתקפות DDoS
אבטחו את השרת הווירטואלי שלכם בכל שלב בדרך. עם סינון DDoS של Wanguard וחומת האש הקלה-להגדרה שלנו, תוכלו להישמר מכל תעבורת רשת מזיקה שהיא.
99.9% Uptime. מובטח
ההבטחה שלנו ל-99.9% זמן פעילות אומרת שהאתר שלכם תמיד זמין.
עוזר AI
עוזר ה-AI שלנו מפשט את ניהול ה-VPS, הוא מנחה אותכם במשימות כמו התקנת WordPress או הגדרת כללי חומת האש.
תמיכת לקוחות 24/7
קבלו גישה לתמיכה מומחית מתי שרק תצטרכו. אנחנו בדרך כלל עונים תוך פחות מ-2 דקות והצוות שלנו מדבר יותר מ-8 שפות.
האמת שאנחנו משתמשים ב-Hostinger בתור המדד למהנדסים שלנו בנושאי תמיכה.קראו את הביקורת המלאה
יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין, ותעודת ה-SSL במקום אחד, שזה מדהים.קראו את הביקורת המלאה