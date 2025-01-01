כל תוכניות אחסון האתרים שלנו כוללות את כל מה שצריך כדי להשיק את האתר שלכם אונליין, לצד ביצועים ואבטחה אמינים; אבל כל תוכנית מותאמת במיוחד לצרכים שונים. לדוגמה, אתר פורטפוליו מקצועי עבור אדם בודד לא מצריך את אותם משאבי ecommerce שמוכר בסדר-גודל בינוני צריך עבור החנות המקוונת שלו, או שמפתח עלול להצטרך כדי לארח שרת ייעודי למשחקים אונליין. בכך שאנחנו מציעים מגוון תוכניות, אנחנו יכולים להבטיח שאתם משלמים אך ורק עבור הפיצ'רים והמשאבים שאתם צריכים.