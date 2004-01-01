お得なプラン＆サービスの価格一覧

VPSホスティング

どのプランにも必要な機能がすべて含まれているので安心

AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
世界中のデータセンター
Free weekly backups
ファイアウォール管理
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
MCP搭載のAIアシスタント
Hostinger API MCPサーバー
最適なホスティングを選択するためのガイド

KVM VPSホスティング
開発者に最適です。より強力で自由な制御が可能となり、機能が充実しています。
AMD EPYCプロセッサNVMeストレージ
LinuxベースのOSテンプレート
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
サーバー制御
パフォーマンス
複雑さ
ゲームサーバーホスティング
root権限を保持しながら、ゲームホスティングを自由にカスタマイズできます。
AMD EPYCプロセッサNVMeストレージ
複数のゲーム＆無制限のプレイヤー
MinecraftパルワールドCS27 Days to DieValheimその他
サーバー制御
パフォーマンス
複雑さ

世界中の400万人以上のWebサイトオーナーから高い信頼

Charlie Low
Charlie Low
Nohma 共同創業者

Hostingerを利用し始めて以来、とても満足しています。問題はほとんどありませんし、もし何か不明点があったとしても、カスタマーサービスの対応が素晴らしいです。

ストーリー全文を読む
Jack Bies
Jack Bies
クリエイティブディレクター

問題が発生した時には、Hostingerのカスタマーサクセスチームが期待以上の対応をしてくれます。

ストーリー全文を読む
Jhon Ortega
Jhon Ortega
起業家

初心者でも直感的に使えて、パフォーマンスにも優れたレンタルサーバーを探していました。

ストーリー全文を読む

プランの内容

バックアップとスナップショット

バックアップとスナップショット

自動化された週次バックアップでデータを保護し、手動のスナップショットを簡単に作成できます。

ファイアウォールとDDoS対策

ファイアウォールとDDoS対策

あらゆる段階で仮想サーバーを保護します。WanguardのDDoSフィルタリングと簡単に設定できるファイアウォールにより、有害なトラフィックを遮断します。

99.9％の稼働率保証

99.9％の稼働率保証

当社では99.9％の稼働率が保証されており、Webサイトは常にアクセス可能な状態となります。

AIアシスタント

AIアシスタント

AIアシスタントがVPSの管理を簡素化し、WordPressのインストールやファイアウォールルールの設定をサポートします。

年中無休のカスタマーサポート

年中無休のカスタマーサポート

必要な時にはいつでも専門的なサポートを受けられます。8ヶ国語対応チームが通常2分以内に対応します。

Charlie Low and Dale Comely

Hostingerは、弊社のエンジニアがサポートを提供する際のベンチマークとなっています。

ストーリー全文を読む

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Hostingerへの移行は、これまでで最高の決断でした。

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

ホスティング、ドメイン名、SSL証明書を1つの場所管理することができるようになり、とてもすっきりしました。

ストーリー全文を読む

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

