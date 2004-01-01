当社のすべてのホスティングプランには、Webサイトの運用に必要なすべての機能が含まれていますが、それぞれのプランは異なるニーズに合わせて調整されています。例えば、個人向けのポートフォリオサイトでは、中規模の小売業者がオンラインストアを運営するために必要なeコマース機能が必要とは限りません。また、デベロッパーには専用のオンラインゲームサーバーが必要になることも考えられます。当社では、お客様に必要な機能とリソースをお得にご利用いただけるよう、さまざまなプランをご用意しております。