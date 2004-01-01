ビジネスメールアカウントではexample@businessname.comなどの会社のカスタムドメイン名が使用されます。これはexample@gmail.comのように、サービスのドメインを使用する通常の個人用のメールアドレスとは異なります。

ビジネスメールを使用することで、スモールビジネスをオンラインで運営する上で不可欠となるブランドの信頼性を向上させることができます。個人用メールは誰でも簡単に無料で作成できるため、個人用のメールを使用すると顧客に不審に思われてしまう傾向があります。

仕事用のメールアドレスを取り入れることで、信頼性の低い企業との差別化が図れ、ブランドの認知度を向上して、顧客の信頼を得ることができます。