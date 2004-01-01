AIビジネスメール機能で1日1時間を節約
ビジネスメールの料金プラン
30日間の返金保証
いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
特典：
特典：
特典：
特典：
どのプランでも充実の機能を完備
スピードと使いやすさを追求したAIツール
日常的な作業をサポート
AIによるメール作成・返信・要約で時間短縮
「AI要約機能」を使えば、必要な情報だけをピックアップしてくれるので日常のメール作業をスピードアップできます。
当社のAIアシスタントは、以前送信したメッセージや自分で設定したAIパーソナライゼーションに基づいて特徴を掴んだ文体、言い回し、スタイルでメールを作成します。受信した内容に基づいて返信の下書きを生成する「AIスマート返信機能」も併せてご活用ください！
対話形式の検索ツール
AIメールアシスタントにお任せ
「スマート受信トレイ」はメールを自動的に整理し、優先度の高い送信者、早急な対応が求められるメール、重要な更新情報をハイライト表示します。
Kodeeにルールを設定すると、特定のメールトピックに「カスタム返信機能」で自動的に返信できます。また、受信メッセージを送信者別に専用フォルダーに振り分けられるので、整理整頓の手間が省けます。
AIメールアシスタントが対話形式でできること：質問に答える、メールの検索、スレッドの要約、詳細の検索、返信の下書き作成など多数。
ビジネスの信頼を高める
ブランドイメージを強化
高度なセキュリティ対策
シームレスなメールボックスアクセス
セットアップもデータ移行も手間いらず
ニーズに合わせて拡張できるメールサービス
メールプラットフォームとプロバイダーを一体化
世界中で400万人以上に選ばれた信頼のサービス
Hostingerを5年間利用しています。カスタマーサービスが素晴らしく、サイトのレンタルサーバーも安定しています。メールサービスも常に快適に利用できています。これからも長く使っていきたいと思っています。強くお勧めします！
Hostingerは、ドメイン、WordPress向けのホスティング、メールサービスなど、他社と比べても幅広いサービスを手頃な価格で利用できます。
Hostingerでは、ドメイン登録、レンタルサーバー、メールサービスのすべての面で素晴らしい体験をさせていただきました。非常にユーザーフレンドリーなプラットフォームで、コスパも最高です。
レンタルサーバー、ドメイン、メールのプロバイダー会社で一番最高、最安値、最強！
GoDaddyが料金を値上げし、IMAPメールを提供しなくなったため、複数のドメインを引っ越しました。Hostingerへの移管プロセスは簡単で、メールサービスの価格設定も魅力的です。
メールプロバイダーを利用する際は、シームレスな体験を期待します。サービス停止がなく、更新も容易であるということです。Hostingerでは満足のサービスを受けています。