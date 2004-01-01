AIビジネスメール機能で1日1時間を節約

ビジネス向けのメールアドレスで信頼を構築
AI搭載型で手軽に活用可能！
プライバシー対策万全＋常時オンライン
30日間の返金保証付き
ビジネスメールの料金プラン

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

83％オフ
Starter Business Email
¥  79 /月
メールボックスあたりの価格（12ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は12ヶ月契約で¥ 249/月になります。
メールボックス1個付き
10GBのメールストレージ容量
10個の転送ルール
10個のメールエイリアス
1日のメール数：1 000（メールボックス毎）
ストレージ容量をいつでも追加可能
推奨
67％オフ
Premium Business Emailプランの特典
¥  311 /月
メールボックスあたりの価格（12ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は12ヶ月契約で¥ 629/月になります。
4つ分の料金で5個のメールボックスが利用可能
最もお得
50GBのメールストレージ容量
50個の転送ルール
30個のメールエイリアス
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
ストレージ容量をいつでも追加可能

特典：

ドメインが1年間無料
AIメールアシスタント – Kodee
AI搭載の高精度メール検索
AIによるスマート返信機能
AIがメールを瞬時に要約
AIで瞬時に文章作成
59％オフ
Premium Business Email
¥  389 /月
メールボックスあたりの価格（12ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は12ヶ月契約で¥ 629/月になります。
メールボックス1個付き
50GBのメールストレージ容量
50個の転送ルール
30個のメールエイリアス
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
ストレージ容量をいつでも追加可能

特典：

ドメインが1年間無料
AIメールアシスタント – Kodee
AI搭載の高精度メール検索
AIによるスマート返信機能
AIがメールを瞬時に要約
AIで瞬時に文章作成
どのプランでも充実の機能を完備

スパム、ウイルス、フィッシング対策
あらゆるアプリやデバイスからのアクセスに対応
監査ログですべてのメールボックスアクティビティを追跡
エンドツーエンドの暗号化でデータを安全に保つ
メールデータの移行が簡単
不在時の自動返信設定
別のメールアドレスにメール転送
入力ミスしたアドレスに送信されたメールもキャッチする
高速、シンプル、使いやすいWebメール
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

スピードと使いやすさ追求したAIツール

日常的な作業をサポート

日常的な作業をサポート

AIパーソナライゼーション機能では、文体や返信の仕方から記憶する情報に至るまで、規則を設定できます。

AIによるメール作成・返信・要約で時間短縮

「AI要約機能」を使えば、必要な情報だけをピックアップしてくれるので日常のメール作業をスピードアップできます。


当社のAIアシスタントは、以前送信したメッセージや自分で設定したAIパーソナライゼーションに基づいて特徴を掴んだ文体、言い回し、スタイルでメールを作成します。受信した内容に基づいて返信の下書きを生成する「AIスマート返信機能」も併せてご活用ください！

対話形式の検索ツール

一般的なメールサービスの検索機能で探しているメールを見つけるのに苦労したことがあるかも知れません。「スマート検索機能」なら知りたい情報をピンポイントで受信箱の片隅から引っ張り出せます。
AIメールアシスタントお任せ

「スマート受信トレイ」はメールを自動的に整理し、優先度の高い送信者、早急な対応が求められるメール、重要な更新情報をハイライト表示します。

Kodeeにルールを設定すると、特定のメールトピックに「カスタム返信機能」で自動的に返信できます。また、受信メッセージを送信者別に専用フォルダーに振り分けられるので、整理整頓の手間が省けます。

AIメールアシスタントが対話形式でできること：質問に答える、メールの検索、スレッドの要約、詳細の検索、返信の下書き作成など多数。

AIメールアシスタントにお任せ

ビジネスの信頼を高める

ブランド力を磨き、受信トレイを保護し、ビジネスを成長させましょう。シームレスなツールで、常に思い通りに制御できます。
ブランドイメージを強化

GmailやYahoo!メールとは一線を画す独自ドメインで信頼を獲得
独自のメール署名でブランド認知度を高める
送信内容を細かくコントロールできるので信頼構築力アップ

高度なセキュリティ対策

シームレスなメールボックスアクセス

セットアップもデータ移行も手間いらず

ニーズに合わせて拡張できるメールサービス

メールプラットフォームとプロバイダー一体化

Hostingerのビジネスメールは、安全なメールホスティング、使いやすいAI搭載インターフェース、年中無休のサポートなど、必要な機能やツールが1箇所にすべて揃っています。Gmail、Outlook、さらには高価なサードパーティ製アプリなどとサービスごとに個別の契約を結ぶ必要がなくなりました。
メールプラットフォームとプロバイダーを一体化

Hostingerのメールホスティングへの乗り換えはカンタン！

当社の便利なメールインポートツールを活用して、メールアカウントを現在利用中のプロバイダーから迅速かつ簡単に移行できます。

世界中で400万人以上に選ばれた信頼のサービス

Rick Miller
Rick Miller
2025年7月24日

Hostingerを5年間利用しています。カスタマーサービスが素晴らしく、サイトのレンタルサーバーも安定しています。メールサービスも常に快適に利用できています。これからも長く使っていきたいと思っています。強くお勧めします！

Jules Huldin
Jules Huldin
2025年7月21日

Hostingerは、ドメイン、WordPress向けのホスティング、メールサービスなど、他社と比べても幅広いサービスを手頃な価格で利用できます。

Chikondi Willie
Chikondi Willie
2025年7月16日

Hostingerでは、ドメイン登録、レンタルサーバー、メールサービスのすべての面で素晴らしい体験をさせていただきました。非常にユーザーフレンドリーなプラットフォームで、コスパも最高です。

Omar Emad Abdelmonim
Omar Emad Abdelmonim
2025年7月14日

レンタルサーバー、ドメイン、メールのプロバイダー会社で一番最高、最安値、最強！

Ron Parsons
Ron Parsons
2025年7月12日

GoDaddyが料金を値上げし、IMAPメールを提供しなくなったため、複数のドメインを引っ越しました。Hostingerへの移管プロセスは簡単で、メールサービスの価格設定も魅力的です。

Claudine Mayer
Claudine Mayer
2025年6月1日

メールプロバイダーを利用する際は、シームレスな体験を期待します。サービス停止がなく、更新も容易であるということです。Hostingerでは満足のサービスを受けています。

年中無休のサポート対応

必要なときにいつでも専門家がサポート
スピーディーな応答時間（通常2分以内）
8ヶ国以上の言語に対応した専門家によるサポート体制
年中無休のサポート対応

30日間の返金保証

30日間の返金保証により、安心してお試しいただけます。詳しくは、返金ポリシーをご確認ください。除外項目が適用される場合があります。

ビジネスメールに関するよくある質問

メールホスティングに関するよくある質問に対しての回答をご確認ください。

ビジネスメールアドレスとは何ですか？

個人用のメールではなくビジネス用のメールを使用するメリットは何ですか？

利用中のメールをHostingerのメールホスティングサービスに移行することは可能ですか？

ホスティングプランを購入すると、無料でビジネス用のメールアカウントが提供されますか？

メールをOutlook、Gmail、CRMツールなどの他のアプリケーションと連携させることは可能ですか？

メールは携帯電話やタブレットでも利用できますか？

メールのバックアップや復元のオプションは利用できますか？

Hostingerのスパムやウイルス対策にはどの程度の効果がありますか？

AIを無効化することはできますか？

