Eine eigene E-Mail-Domain bzw. ein geschäftliches E-Mail-Konto verwendet einen benutzerdefinierten Domainnamen des Unternehmens, z. B. beispiel@ihrunternehmen.de. Dies unterscheidet sich von einer persönlichen E-Mail, bei der Sie normalerweise die Domain des Anbieters verwenden - wie beispiel@gmail.com.

Mit einer eigenen E-Mail-Domain wirkt Ihre Marke professionell und vertrauenswürdig - das ist entscheidend, wenn Sie ein kleines Unternehmen im Internet betreiben. Kunden sind in der Regel misstrauischer gegenüber Unternehmen, die eine persönliche E-Mail-Adresse verwenden, da jeder eine solche leicht und kostenlos einrichten kann. Gerade für E-Mail-Marketing ist eine E-Mail-Domain ein Muss.

Die Verwendung einer professionellen E-Mail-Adresse kann Ihr Unternehmen von unseriösen Firmen abgrenzen, die Authentizität Ihrer Marke und Ihren Online-Auftritt stärken und bei Ihren Kunden Vertrauen schaffen.