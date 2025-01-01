네, 무료로 기존 웹사이트를 호스팅어로 빠르고 쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. 호스팅어는 무제한 웹사이트 마이그레이션 서비스를 제공합니다. 번거로움, 추가 비용, 데이터 손실, 다운타임 없이 사이트 이전을 완벽히 처리해 드립니다.