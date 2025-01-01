Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused

n8n VPS majutus

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Pakettide eest tasutakse ette. Igakuine tasu on paketi koguhind jagatuna paketis sisalduvate kuude arvuga.

Meid usaldavad 4+ miljonit veebileheomanikku üle kogu maailma

Charlie Low
Nohma kaasasutaja

Hostingeriga liitumisest alates on kõik olnud uskumatult sujuv. Meil pole tekkinud ühtegi probleemi ja kui meil peakski olema mõni küsimus, on nende klienditugi lihtsalt suurepärane.

Loe kogu lugu
Jack Bies
Loominguline juht

Hostingeri klienditoe meeskond annab endast kõik, et minu probeemi mõista.

Loe kogu lugu
Jhon Ortega
Ettevõtja

Otsisin veebimajutusettevõtet, mis oleks algajatele intuitiivselt kasutatav ja seadistatud suurepärase soorituse jaoks.

Loe kogu lugu

Kuulub kõikidesse pakettidesse

Varukoopiad ja hetktõmmised

Varukoopiad ja hetktõmmised

Kaitse oma andmeid meie iganädalaste automaatsete varukoopiate abil ja loo hõlpsasti hetktõmmiseid.

Tulemüür ja DDoS-kaitse

Tulemüür ja DDoS-kaitse

Kaitse oma virtuaalserverit igal sammul. Meie Wanguard DDoS filtreerimine ja hõlpsalt seadistatav tulemüür aitavad kahjulikku liiklust eemal hoida.

99,9% aktiivaja garantii

99,9% aktiivaja garantii

Meie 99,9% aktiivaja garantii tähendab, et sinu veebisait on alati kättesaadav.

AI assistent

AI assistent

Meie AI-assistent lihtsustab VPS-i haldamist, juhendades sind sellistes ülesannetes nagu WordPressi installimine või tulemüürireeglite seadistamine.

24/7 klienditugi

24/7 klienditugi

Saa eksperttoe abi siis, kui seda vajad. Vastame tavaliselt vähem kui 2 minutiga ja tiim räägib 8+ keeles.

Me tõesõnu viitame oma klienditoes Hostingerile kui etalonile meie inseneridele.

Loe kogu lugu

Gabrielle Scarlett

Hostingeri üle kolimine oli parim otsus, mida ma kunagi teinud olen.

Owen Phillips

Sain hallata veebimajutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühest kohast. See oli tõesti positiivne üllatus.

Loe kogu lugu

30-päevane rahatagastuse garantii

Kui sa ei ole 100% rahul, võid taotleda oma makse tagastamist kuni 30 päeva jooksul alates ostu sooritamisest. Protsess on sujuv ja riskivaba. Lisainfo saamiseks tutvu meie tagasimaksepoliitikaga (rakenduda võivad erandid).

