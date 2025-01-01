Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Meid usaldavad 4+ miljonit veebileheomanikku üle kogu maailma
Hostingeriga liitumisest alates on kõik olnud uskumatult sujuv. Meil pole tekkinud ühtegi probleemi ja kui meil peakski olema mõni küsimus, on nende klienditugi lihtsalt suurepärane.Loe kogu lugu
Hostingeri klienditoe meeskond annab endast kõik, et minu probeemi mõista.Loe kogu lugu
Otsisin veebimajutusettevõtet, mis oleks algajatele intuitiivselt kasutatav ja seadistatud suurepärase soorituse jaoks.Loe kogu lugu
Kuulub kõikidesse pakettidesse
Varukoopiad ja hetktõmmised
Kaitse oma andmeid meie iganädalaste automaatsete varukoopiate abil ja loo hõlpsasti hetktõmmiseid.
Tulemüür ja DDoS-kaitse
Kaitse oma virtuaalserverit igal sammul. Meie Wanguard DDoS filtreerimine ja hõlpsalt seadistatav tulemüür aitavad kahjulikku liiklust eemal hoida.
99,9% aktiivaja garantii
Meie 99,9% aktiivaja garantii tähendab, et sinu veebisait on alati kättesaadav.
AI assistent
Meie AI-assistent lihtsustab VPS-i haldamist, juhendades sind sellistes ülesannetes nagu WordPressi installimine või tulemüürireeglite seadistamine.
24/7 klienditugi
Saa eksperttoe abi siis, kui seda vajad. Vastame tavaliselt vähem kui 2 minutiga ja tiim räägib 8+ keeles.
Me tõesõnu viitame oma klienditoes Hostingerile kui etalonile meie inseneridele.Loe kogu lugu
Sain hallata veebimajutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühest kohast. See oli tõesti positiivne üllatus.Loe kogu lugu