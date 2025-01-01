Kuigi kõik meie veebimajutuspaketid sisaldavad lisaks usaldusväärsele jõudlusele ja turvalisusele kõike, mida vajad veebilehe avaldamiseks, on iga pakett erinevatele vajadustele kohandatud. Näiteks ei vaja veebiportfoolio majutamine samas mahus ressursse, mida keskmise suurusega jaemüüja oma e-poe jaoks vajaks, või arendaja vajaks selleks, et majutada spetsiaalset võrgumänguserverit. Erinevaid pakette pakkudes saame tagada, et maksad ainult vajalike funktsioonide ja ressursside eest.