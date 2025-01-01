Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Με την εμπιστοσύνη 4+ εκατομμυρίων ιδιοκτητών ιστοσελίδων παγκοσμίως
Από τότε που συνεργαζόμαστε με τη Hostinger, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει πραγματικά κανένα πρόβλημα και όποτε έχουμε κάποια ερώτηση, η εξυπηρέτηση πελατών τους είναι απίστευτη.Διαβάστε όλη την ιστορία
Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Hostinger δίνει τα πάντα για να κατανοήσει το πρόβλημά μου.Διαβάστε όλη την ιστορία
Έψαχνα για μια εταιρεία hosting που είναι καλά σχεδιασμένη για αρχάριους και ρυθμισμένη για καλές επιδόσεις.Διαβάστε όλη την ιστορία
Περιλαμβάνεται σε κάθε πακέτο
Αντίγραφα ασφαλείας και στιγμιότυπα
Προστατέψτε τα δεδομένα σας με τα αυτόματα εβδομαδιαία backup και δημιουργήστε εύκολα στιγμιότυπα.
Τείχος προστασίας και προστασία DDoS
Ασφαλίστε τον εικονικό server σας. Με το φιλτράρισμα DDoS της Wanguard και το εύκολα ρυθμιζόμενο τείχος προστασίας, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς.
99,9% διαθεσιμότητα. Εγγυημένα
Η εγγύηση διαθεσιμότητας 99,9% σημαίνει ότι η ιστοσελίδα σας είναι πάντα διαθέσιμη για πρόσβαση από τους επισκέπτες σας.
Βοηθός AI
Ο βοηθός AI απλοποιεί τη διαχείριση των VPS, καθοδηγώντας σας σε εργασίες όπως η εγκατάσταση του WordPress ή η διαμόρφωση κανόνων τείχους προστασίας.
Υποστήριξη πελατών 24/7
Πρόσβαση σε υποστήριξη από ειδικούς όποτε τη χρειάζεστε. Συνήθως απαντάμε σε λιγότερο από 2 λεπτά και η ομάδα μας μιλάει 8+ γλώσσες.
Χρησιμοποιούμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους προγραμματιστές μας κατά την παροχή υποστήριξης.Διαβάστε όλη την ιστορία
Έχω τη δυνατότητα να διαχειρίζομαι το hosting, το όνομα domain και το πιστοποιητικό SSL σε ένα μέρος, κάτι που είναι πραγματικά εξυπηρετικό.Διαβάστε όλη την ιστορία