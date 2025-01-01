Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες

Βρείτε το τέλειο όνομα domain

Πληκτρολογήστε το όνομα domain που θέλετε και επιλέξτε μια επέκταση στο επόμενο βήμα. Επιλέξτε μεταξύ .com, .online, .store - και πολλά άλλα.

Συγκρίνετε τις τιμές επεκτάσεων domain

.gr
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Δωρεάν domain με hosting

Αποκτήστε ένα domain - δωρεάν

Αποκτήστε ένα δωρεάν domain για 1 έτος όταν επιλέγετε οποιοδήποτε πακέτο hosting.
Βρείτε το τέλειο domain χρησιμοποιώντας AI

Απολαύστε όλα αυτά. Χωρίς επιπλέον κόστος.

Απεριόριστα πιστοποιητικά ασφαλείας SSL
Δωρεάν domain (με ετήσια πακέτα)
Επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα
Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και ενημερώσεις
Διευθύνσεις email
Απεριόριστη διαδικτυακή κυκλοφορία

Γιατί να αγοράσετε ονόματα domain από την Hostinger;

Βρείτε το τέλειο όνομα domain και συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσα σε λίγα λεπτά με έναν αξιόπιστο πάροχο που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

24/7 live υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας ανά πάσα στιγμή.

Αξιόπιστος πάροχος domain

Η Hostinger είναι διαπιστευμένη από την ICANN και προσφέρει 300 καταλήξεις domain.

Γρήγορη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση

Καταχωρήστε το domain σας με λίγα μόνο κλικ - δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες.

6 πράγματα που πρέπει να θυμάστε πριν αγοράσετε domains

Φροντίστε να είναι σύντομο

Προσπαθήστε να κρατήσετε το όνομα domain σας κάτω από τρεις λέξεις. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση και την απομνημόνευσή του.

Σκεφτείτε απλά

Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις με δύσκολη ορθογραφία - δυσκολεύουν την πληκτρολόγηση και την ανάκληση των domains.

Αναφέρετε το brand name σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή σχετικές λέξεις-κλειδιά για να ενισχύσετε την αναγνωρισιμότητα και την προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Αναζητήστε το domain που επιθυμείτε για να δείτε αν είναι διαθέσιμο. Θυμηθείτε επίσης να ελέγξετε ότι δεν έχει κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα.

Σκεφτείτε τοπικά

Αν η κατάληξη .com είναι ήδη κατειλημμένη, δοκιμάστε μια κατάληξη για συγκεκριμένη χώρα, όπως .co.uk, .us ή .pk, για καλύτερη τοπική στόχευση.

Ενεργήστε γρήγορα

Τα καλά domains πωλούνται γρήγορα - αναζητήστε και εξασφαλίστε το δικό σας σήμερα για να βγάλετε το έργο ή την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο.

Gabrielle Scarlett

Η μεταφορά στη Hostinger ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Χρησιμοποιούμε την Hostinger ως σημείο αναφοράς για τους προγραμματιστές μας κατά την παροχή υποστήριξης.

Διαβάστε όλη την ιστορία

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Έχω τη δυνατότητα να διαχειρίζομαι το hosting, το όνομα domain και το πιστοποιητικό SSL σε ένα μέρος, κάτι που είναι πραγματικά εξυπηρετικό.

Διαβάστε όλη την ιστορία

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

