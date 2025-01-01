Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες
Βρείτε το τέλειο όνομα domain
Συγκρίνετε τις τιμές επεκτάσεων domain
Απολαύστε όλα αυτά. Χωρίς επιπλέον κόστος.
Γιατί να αγοράσετε ονόματα domain από την Hostinger;
24/7 live υποστήριξη
Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας ανά πάσα στιγμή.
Αξιόπιστος πάροχος domain
Η Hostinger είναι διαπιστευμένη από την ICANN και προσφέρει 300 καταλήξεις domain.
Γρήγορη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση
Καταχωρήστε το domain σας με λίγα μόνο κλικ - δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες.
6 πράγματα που πρέπει να θυμάστε πριν αγοράσετε domains
Φροντίστε να είναι σύντομο
Προσπαθήστε να κρατήσετε το όνομα domain σας κάτω από τρεις λέξεις. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση και την απομνημόνευσή του.
Σκεφτείτε απλά
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις με δύσκολη ορθογραφία - δυσκολεύουν την πληκτρολόγηση και την ανάκληση των domains.
Αναφέρετε το brand name σας
Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή σχετικές λέξεις-κλειδιά για να ενισχύσετε την αναγνωρισιμότητα και την προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα
Αναζητήστε το domain που επιθυμείτε για να δείτε αν είναι διαθέσιμο. Θυμηθείτε επίσης να ελέγξετε ότι δεν έχει κατοχυρωθεί ως εμπορικό σήμα.
Σκεφτείτε τοπικά
Αν η κατάληξη .com είναι ήδη κατειλημμένη, δοκιμάστε μια κατάληξη για συγκεκριμένη χώρα, όπως .co.uk, .us ή .pk, για καλύτερη τοπική στόχευση.
Ενεργήστε γρήγορα
Τα καλά domains πωλούνται γρήγορα - αναζητήστε και εξασφαλίστε το δικό σας σήμερα για να βγάλετε το έργο ή την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο.
