Надійні послуги за доступною ціною
Знайдіть ідеальне доменне ім'я
Порівняйте ціни на розширення доменів
Отримайте все це без додаткової плати
Чому варто купити домен в Hostinger?
Онлайн-підтримка 24/7
Потрібна допомога? Зв’яжіться з нашою командою підтримки у будь-який час.
Надійний реєстратор доменів
Hostinger акредитований ICANN і пропонує 300 доменних розширень.
Швидке налаштування і просте управління
Зареєструйте домен лише за кілька кіліків. Технічні навички не потрібні.
6 порад, як зареєструвати домен
Коротко і ясно
Використовуйте не більше 3 слів. Занадто довгу назву сайту важче запам'ятати.
Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати в домені дефіси, цифри, сленг і складні слова. Подібні елементи значно ускладнюють написання та запам'ятовування домену.
Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
Перевірте доступність
Знайдіть потрібний домен і перевірте, чи він доступний. Також переконайтеся, що він не захищений торговою маркою.
Думайте локально
Якщо ви використовуєте .com, спробуйте розширення для конкретної країни, наприклад, .co.uk, .us або .pk для кращого регіонального таргетингу.
Дійте швидко
Хороші домени розбирають швидко. Знайдіть і зареєструйте домен вже сьогодні, щоб вийти в онлайн.
Ми завжди посилаємося на Hostinger як на взірець для наших менеджерів з підтримки клієнтів.Читати повністю
Я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці, що дуже зручно.Читати повністю