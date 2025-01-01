Надійні послуги за доступною ціною

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Отримайте все це без додаткової плати

Конструктор сайтів ШІ, без кодування
Інтеграція з соцмережами
Професійні шаблони
Мобільний редактор
SEO-інструменти для підвищення рейтингу в Google
Онлайн-підтримка 24/7

Нам довіряють понад 4 мільйони власників сайтів по всьому світу

Дізнайтеся, як мільйони людей реалізували свої ідеї за допомогою Hostinger.
Чудове програмне забезпечення, надійний хостинг, привабливі ціни, а також компетентна команда підтримки. Я створив сайт за допомогою конструктора ШІ та налаштував його протягом 2 годин. Це неймовірно!

Конструктор сайтів Hostinger – найкраще рішення для розробки онлайн-ресурсу. Жодна платформа, зокрема WIX і GoDaddy, не може запропонувати таку швидкість і набір функції.

Конструктор сайтів і підтримка Hostinger на вищому рівні. Завдяки потужним функціям конструктора сайтів ви легко та швидко реалізуєте свій проєкт.

Налаштуйте сайт під свої потреби

Легко налаштуйте сайт за допомогою зручних та інтуїтивно зрозумілих інструментів.
Виберіть елемент і перетягніть його в потрібне місце.

Подбайте про ідеальний вигляд сайту під час його налаштування.

Поміркуйте, що дійсно відображає ідею вашого проєкту.

Перемістіть елементи, щоб створити сайт таким, як ви його уявляли.

Створіть, відредагуйте та опублікуйте сайт на будь-якому пристрої.

Jarrott Brown

ШІ згенерує сайт, враховуючи всі побажання. Залишається лише налаштувати його під свої потреби та додати кілька фото. Сайт буде готовий до публікації за лічені хвилини.

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

Поширені запитання про ціни Hostinger

Як зареєструвати безплатний домен, який входить до річного хостинг-тарифу?

Як активувати безплатний SSL-сертифікат?

Чи можна змінювати тариф?

Чому тарифи мають різні ціни?

Чи пропонує Hostinger хостинг для ecommerce?

Чи можу я перенести наявні сайти в Hostinger?

У мене є доменне ім'я в іншого провайдера. Чи можу я перенести його в Hostinger?