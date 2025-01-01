Надійні послуги за доступною ціною
+ міс. безплатно
Переваги тарифу "Premium":
+ міс. безплатно
Всі переваги тарифу "Premium" плюс:
Отримайте все це без додаткової плати
Нам довіряють понад 4 мільйони власників сайтів по всьому світу
Чудове програмне забезпечення, надійний хостинг, привабливі ціни, а також компетентна команда підтримки. Я створив сайт за допомогою конструктора ШІ та налаштував його протягом 2 годин. Це неймовірно!
Конструктор сайтів Hostinger – найкраще рішення для розробки онлайн-ресурсу. Жодна платформа, зокрема WIX і GoDaddy, не може запропонувати таку швидкість і набір функції.
Налаштуйте сайт під свої потреби
Перетягуйте елементи
Виберіть елемент і перетягніть його в потрібне місце.
Використовуйте Smart Grid
Подбайте про ідеальний вигляд сайту під час його налаштування.
Змінюйте колір і шрифт
Поміркуйте, що дійсно відображає ідею вашого проєкту.
Налаштуйте елементи
Перемістіть елементи, щоб створити сайт таким, як ви його уявляли.
Редагуйте на всіх пристроях
Створіть, відредагуйте та опублікуйте сайт на будь-якому пристрої.
ШІ згенерує сайт, враховуючи всі побажання. Залишається лише налаштувати його під свої потреби та додати кілька фото. Сайт буде готовий до публікації за лічені хвилини.Читати повністю