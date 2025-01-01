Gå online: Billige pakker og funktioner

Webhotel
VPS-webhotel
n8n VPS-hosting
Hjemmesidebygger
Horizons
Domæner
E-mail og markedsføring

Hjemmesidebygger

Døgnsupport

30 dages garanteret returret

Annuller når som helst

48 månederBEDSTE VALUE24 måneder12 måneder1 måned
Alle abonnementer betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Få alt dette. Uden ekstra omkostninger.

AI-hjemmesidebygger, ingen kodning nødvendig
Integration af sociale medier
Professionelt designede skabeloner
Mobil redigering
SEO-værktøjer til at rangere højere på Google
Døgnåben kundeservice

Betroet af 4+ millioner hjemmesideejere verden over

Oplev, hvordan millioner af mennesker har taget deres drømme og ideer online med Hostinger.
Review provider

Strålende software og hosting med masser af glimrende funktioner, som gratis SSL og en god pris samt med meget kompetente og hjælpsomme medarbejdere, og A.I hjemmesidebyggeren er det hele værd i guld, jeg har sat en hjemmeside sammen for min bror og justeret og finjusteret det inden for 2 timer utroligt.

Review provider
Review provider

Hostingers hjemmesidebygger er i topklasse. Jeg kan ikke se nogen hjemmesidebygger komme tæt på. WIX og GoDaddy kan ikke engang sammenlignes med den enkelhed og de overordnede muligheder, du har her.

Review provider
Review provider

Hostingers hjemmesidebygger og supporttjenester er utroligt gode. Hjemmesidebyggeren er uden sidestykke og giver omfattende værktøjer til at skabe en fantastisk og funktionsdygtig hjemmeside.

Review provider

Byg en hjemmeside på din måde

Optimer din hjemmesiden uden alt besværet med brugervenlige og intuitive tilpasningsværktøjer.
Træk-og-slip

Træk-og-slip

Hent det indhold, du kan lide, træk det hen, hvor du vil have det, og placer det.

Brug smart grid

Brug smart grid

Hold det hele perfekt afstemt, når du finjusterer din hjemmeside.

Skift farver og skrifttyper

Skift farver og skrifttyper

Udforsk, hvad der virkelig indfanger essensen af dit brand eller projekt.

Tilpas elementer

Tilpas elementer

Omarranger elementer for at skabe den hjemmeside, du altid har ønsket dig.

Desktop- og mobilredigering

Desktop- og mobilredigering

Opret, rediger og udgiv din hjemmeside på din valgte enhed uden problemer.

Jarrott Brown

Det tager sekunder for Al at generere en hjemmeside, der stort set er spot on. Det eneste, du skal gøre, er at tilpasse den til din smag, tilføje et par billeder, og så er du klar til at gå i gang inden for få minutter.

Læs hele historien

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30 dages garanteret returret

Hvis du ikke er 100 % tilfreds, kan du anmode om at få refunderet din betaling inden for 30 dage efter dit køb. Processen er problemfri og risikofri. For flere oplysninger, se venligst vores refusionspolitik (undtagelser kan være gældende).

Ofte stillede spørgsmål om Hostinger-priser

Hvordan registrerer jeg det gratis domæne, der følger med de årlige webhotelpakker?

Hvordan aktiverer jeg det gratis SSL-certifikat?

Kan jeg ændre min pakke, hvis mine omstændigheder ændrer sig?

Hvorfor koster de forskellige pakker forskellige beløb?

Tilbyder Hostinger hosting af ecommerce?

Kan jeg flytte eksisterende hjemmesider til Hostinger?

Jeg har et domænenavn hos et andet firma. Kan jeg overføre det til Hostinger?