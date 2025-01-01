온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스
81% 할인
Premium 웹사이트 빌더
웹사이트 제작에 필요한 핵심 요소를 알아보세요
₩ 2,999 /월
+ 개월 무료
48개월을 단 ₩143,952에 이용하세요(정상가 ₩767,952. 갱신 시 가격 ₩15,999/월.
웹사이트 25개
웹사이트당 2개의 메일함 - 1년 동안 무료
Premium 혜택:
1년 무료 도메인
AI 웹사이트 빌더
150개 템플릿
이메일 마케팅신규
마케팅 통합
내장형 분석기
모바일 편집
최고 인기
80% 할인
Business 웹사이트 빌더
AI 도구와 이커머스 기능으로 성장하세요
₩ 3,999 /월
+ 개월 무료
48개월을 단 ₩191,952에 이용하세요(정상가 ₩959,952. 갱신 시 가격 ₩19,999/월.
웹사이트 50개
웹사이트당 5개의 메일함 - 1년 동안 무료
Premium의 혜택에 더해:
제품과 서비스를 판매하세요
0% 거래 수수료
100개 이상의 결제 수단
주문형 인쇄
AI 텍스트 편집기
AI 이미지 생성기
AI 블로그 게시물 생성기
AI 제품 생성기
AI 로고 메이커
AI SEO 어시스턴드
추가 비용 없는 완전한 혜택
AI 웹사이트 빌더. 코딩 경험 불필요
소셜 미디어 통합
전문가가 제작한 템플릿
모바일 편집
구글에서 좋은 성적을 내는 SEO 도구
연중무휴 고객 지원
전 세계 4백만 이상 웹사이트 소유자가 신뢰하는 호스팅 서비스
수백만 명의 사람들이 어떻게 호스팅어를 통해 자신의 꿈과 아이디어를 온라인으로 실현했는지 확인해 보세요.
뛰어난 소프트웨어와 호스팅 서비스, 그리고 무료 SSL 같은 풍부한 기능들이 정말 훌륭합니다. 가격도 매우 합리적이며, 지식이 풍부하고 친절한 직원들도 인상적입니다. 특히 AI 웹사이트 빌더는 정말 금보다 가치가 큰 것 같습니다. 제 동생을 위해 웹사이트를 만들고 2시간 만에 수정과 조정을 모두 마쳤습니다. 믿기지 않을 정도입니다.
직접 만드는 나만의 웹사이트
사용자 친화적이고 직관적인 맞춤 도구로 손쉽게 웹사이트를 완성하세요.
드래그 앤 드롭
원하는 콘텐츠를 선택하여 원하는 위치에 끌어다 놓기만 하면 됩니다.
스마트 그리드 사용
웹사이트 요소를 미세 조정하며 배치 상태를 완벽하게 유지하세요.
생상 및 폰트 변경
브랜드 또는 프로젝트의 핵심 특징을 담아내는 색상과 글꼴을 찾아보세요.
요소 편집
요소를 재배치하여 늘 원하던 웹사이트를 만들 수 있습니다.
데스크톱 및 모바일 편집
원하는 디바이스에서 손쉽게 웹사이트를 만들고, 편집하고, 게시하세요.
AI가 웹사이트를 생성하는 데는 단 몇 초면 충분하며, 결과물은 거의 완벽에 가깝습니다. 사용자가 해야 할 일은 약간의 수정을 하고 몇 장의 이미지를 추가하는 것뿐이며, 몇 분 안에 바로 시작할 수 있습니다.전체 내용 읽기