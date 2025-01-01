온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스

마음에 쏙 드는 도메인을 찾으세요

원하는 도메인 네임을 입력한 뒤 다음 단계에서 확장자를 선택하세요. .com, .online, .store 등 여러 확장자를 선택할 수 있습니다.

도메인 확장자 가격 비교

인기비즈니스교육국제적인기술소셜 및 개인전문 및 서비스엔터테인먼트
도메인 확장자첫해갱신 시 가격이전
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
호스팅이 포함된 무료 도메인

도메인 무료로 받기

호스팅 상품에는 1년 무료 도메인 혜택이 포함되어 있습니다.
도메인 무료로 받기

AI로 가장 적합한 도메인을 찾아보세요

AI로 가장 적합한 도메인을 찾아보세요

추가 비용 없는 완전한 혜택

무제한 SSL 보안 인증서
무료 도메인(연간 단위 상품 구매 시)
전문가가 제작한 템플릿
자동 백업 및 업데이트
이메일 주소
무제한 웹 트래픽

호스팅어에서 도메인 네임을 구매해야 하는 이유는?

완벽한 도메인 네임을 찾아 믿을 수 있는 제공업체를 통해 몇 분 만에 온라인에 접속하세요. 전 세계 수백만 명이 사용하고 있습니다.

24시간 연중무휴 고객 지원

도움이 필요하신가요? 언제든지 저희 고객 성공팀에 문의해 주세요.

신뢰할 수 있는 도메인 기업

호스팅어는 ICANN 공인 등록기관이며, 300개의 도메인 확장자를 제공합니다.

빠른 설정, 쉬운 관리

기술 지식 없이 단 몇 번의 클릭만으로 도메인을 등록하세요.

도메인을 구매하기 전에 알아야 하는 6가지 사실

짧고 간결하게

짧고 간결하게

최소 길이는 없으나, 단어가 세 개 이하로 이루어진 도메인은 가독성도 좋고 기억하기도 좋습니다.

미니멀하게

미니멀하게

도메인에는 가급적 하이픈, 숫자, 속어, 복잡한 철자를 가진 단어를 넣지 마세요. 타이핑 하기 힘들거나 기억에 남기 어려워집니다

브랜드 네임 포함시키기

브랜드 네임 포함시키기

브랜드 이름이나 관련 키워드를 사용하여 검색 결과에서 인지도와 가시성을 높이세요.

이용 가능 여부 확인

이용 가능 여부 확인

원하는 도메인을 검색하여 사용 가능한지 확인하세요. 또한, 해당 도메인이 상표로 등록되지 않았는지도 확인하는 것을 잊지 마세요.

국가 고려하기

국가 고려하기

만약 .com 도메인이 이미 사용 중이라면, .co.uk, .us, .pk와 같은 국가별 확장자를 사용하여 지역 타겟팅을 강화해 보세요.

늦지 않게 선택하세요

늦지 않게 선택하세요

훌륭한 도메인은 빠르게 판매됩니다. 오늘 검색하여 당신의 도메인을 확보하고 프로젝트나 비즈니스를 온라인으로 시작하세요.

Gabrielle Scarlett

호스팅어로 마이그레이션한 것은 제가 내린 최고의 결정이었습니다.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

과장이 아니라, 우리 엔지니어들은 지원 서비스의 기준을 호스팅어에 둘 정도로 만족하고 있습니다.

전체 내용 읽기

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

호스팅, 도메인 이름, SSL 인증서를 한곳에서 관리할 수 있어서 정말 좋았습니다.

전체 내용 읽기

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

