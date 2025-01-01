온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스
0% 할인
월간
월별 최대 500명의 고유 구독자
₩ 8,229 /월
1 개월. ₩8,229/월에 갱신.
월간 이메일 발송량 3 500건
매달 5개의 무료 AI 메시지를 받기
모든 이메일에 Reach 로고가 없음
최고 인기
67% 할인
연간
월별 최대 500명의 고유 구독자
₩ 2,739 /월
12 개월. ₩2,739/월에 갱신.
월간 이메일 발송량 3 500건
매달 5개의 무료 AI 메시지를 받기
모든 이메일에 Reach 로고가 없음
Included in every plan
웹사이트 빌더 구독자를 자동으로 동기화하세요
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
24시간 연중무휴 지원 이용
The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.
AI로 하는 디자인
기술적인 기술 없이도 전문적이고 모바일 친화적인 이메일을 작성하세요.
일관적인 브랜드
모든 템플릿에 맞게 스타일 설정을 적용하고 저장하세요.
최적화하고 성장하세요
캠페인을 새로운 차원으로 끌어올리기 위해 성과 결과를 추적하세요
Hostinger Reach를 사용하면 제작, 마케팅, 성장을 한 곳에서 모두 할 수 있습니다. 추가 도구가 필요 없이 작동하기만 하면 됩니다.
대상에게 도달하는 일이 한결 쉬워집니다
손쉽게 전환율이 높은 이메일을 작성하고 도달 범위를 넓혀보세요.
어려운 일은 AI에게 맡기세요.
귀하의 목표에 맞춰 설계된 이메일을 신속하게 발송하고 성장시키세요.
최고의 레이아웃, 콘텐츠 및 비주얼을 만드는 쉽고 빠른 방법입니다.
구독자를 늘리세요
Hostinger 웹사이트 빌더 양식을 이미 사용하고 있다면 웹사이트 구독자를 자동으로 동기화하세요.
WordPress 플러그인을 사용하여 연락처를 동기화하세요.
안심하고 발송 및 확장하세요
실시간으로 오픈, 클릭, 성과를 추적하여 어떤 것이 효과적인지 즉시 파악하세요.
명확하고 읽기 쉬운 캠페인 통찰력을 통해 더욱 현명한 결정을 내리세요.
Hostinger Reach 이메일 마케팅 FAQ
이메일 마케팅 도구와 이메일 캠페인 전반에 대해 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.