Hostinger Reach är byggt för enkelhet, snabbhet och resultat – ingen design- eller marknadsföringserfarenhet krävs. Till skillnad från de flesta e-postverktyg är kärnan i Reach dess AI-drivna mallskapare. Oavsett om det är en produktlansering, ett specialerbjudande eller en nyhetsbrevsuppdatering skapar den direkt ett professionellt, mobilvänligt e-postmeddelande. Den skriver inte bara innehållet åt dig; den föreslår också den bästa layouten för ditt meddelande och sparar dina stilinställningar så att du aldrig behöver börja från början.

Varje mall är anpassningsbar, så dina e-postmeddelanden återspeglar ditt varumärkes utseende, känsla och röst. Och eftersom mallarna är byggda med beprövade bästa praxis är de optimerade för läsbarhet, tillgänglighet och läsarengagemang.

Reach är tätt integrerat med de andra Hostinger-produkterna. Du kan ställa in en professionell domän och företagsadress för att skicka e-postmeddelanden från din egen varumärkesadress, vilket bygger förtroende hos din målgrupp och förbättrar e-postleveransen.