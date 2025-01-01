इस सीमित समय ऑफर को हाथ से न जाने दें

ईमेल और मार्केटिंग

0
50k
0% की छूट

मासिक प्लान

प्रति महीने अधिकतम 500 नए सब्सक्राइबर्स

₹  529.00 /माह
1 माह के लिए। नवीनीकरण शुल्क ₹529.00/माह।
प्रति माह 3 500 ईमेल भेजें
प्रति माह 5 मुफ्त AI संदेश पाएं
आपके किसी भी ईमेल में Reach का लोगो मौजूद नहीं है
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट

वार्षिक प्लान

प्रति महीने अधिकतम 500 नए सब्सक्राइबर्स

₹  179.00 /माह
12 माह के लिए। नवीनीकरण शुल्क ₹179.00/माह।
प्रति माह 3 500 ईमेल भेजें
प्रति माह 5 मुफ्त AI संदेश पाएं
आपके किसी भी ईमेल में Reach का लोगो मौजूद नहीं है
मुफ़्त

Free

प्रति महीने अधिकतम 100 नए सब्सक्राइबर्स बनाएं

₹  0.00 /माह
Renews at ₹89.00/माह.
प्रति माह 200 ईमेल भेजें
प्रति माह 5 मुफ्त AI संदेश पाएं
आपके किसी भी ईमेल में Reach का लोगो मौजूद नहीं है

अपने वेबसाइट बिल्डर के सब्सक्राइबर्स स्वचालित रूप से सिंक करें
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
24/7 सहायता के लाभ उठाएं

AI के साथ डिज़ाइन करें

प्रोफेशनल, मोबाइल-फ्रेंडली ईमेल तैयार करें — तकनीकी कौशल की कोई आवश्यकता नहीं

हमेशा ऑन-ब्रांड बने रहें

प्रत्येक टेम्पलेट को टेलर करने के लिए अपनी स्टाइल सेटिंग्स लागू करें और सेव करें

ऑप्टिमाइज़ करें और आगे बढ़ें

अपने कैंपेन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करें

Hostinger Reach के साथ मैं निर्माण, मार्केटिंग और वृद्धि कर सकता हूं — सब कुछ एक ही जगह पर। अतिरिक्त टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है।

आंत्रप्रेन्योर और कॉन्टेंट क्रिएटर

अपनी ऑडियंस तक पहुंच बनाना अब और भी आसान

उच्च रूपांतरण की क्षमता रखने वाले ईमेल तैयार करें और कम प्रयास में अपनी पहुंच बढ़ाएं।
सारी मेहनत AI पर छोड़ दें

प्रॉम्प्ट करें, अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए डिज़ाइन किए गए ईमेल भेजें और सफलता की ओर बढ़ें।
अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं

WordPress प्लगइन का उपयोग कर अपने कॉन्टैक्ट्स सिंक करें।
आत्मविश्वास के साथ ईमेल भेजें और उन्नति की ओर आगे बढ़ें

रियल टाइम में ओपन रेट, क्लिक रेट और परफॉर्मेंस ट्रैक करें — अपनी रणनीति के परिणाम इंस्टैंटली जानें।
स्पष्ट और पढ़ने में आसान कैंपेन से जुड़ी जानकारी के साथ बेहतर निर्णय लें।
ईमेल मार्केटिंग के एक नए युग में कदम रखें

Hostinger Reach ईमेल मार्केटिंग के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स और ईमेल कैंपेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

ईमेल मार्केटिंग क्या है?

Hostinger Reach ईमेल मार्केटिंग सेवा क्या है?

Hostinger Reach अन्य ईमेल मार्केटिंग ऐप्स से कैसे अलग है?

Hostinger Reach का उपयोग करने की क्या लागत है?

Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन भेजने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे?

क्या Hostinger Reach का उपयोग ड्रिप कैंपेन बनाने के लिए किया जा सकता है?

मैं अपने कैंपेन के लिए ईमेल सूची कैसे बना सकता/सकती हूं?

Reach कंप्लायंस और डिलीवरी क्षमता कैसे बनाए रखता है?

क्या Hostinger Reach के साथ तृतीय-पक्ष API या सेवाएं एकीकृत करना संभव है?