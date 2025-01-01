इस सीमित समय ऑफर को हाथ से न जाने दें

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सारे साधन हैं, और बहुत कुछ

ऑनलाइन स्टोर एकीकरण
भुगतान स्वीकार करें
टेक्स्ट एडिटिंग मोड
SEO ऑप्टिमाइज़्ड प्रोजेक्ट्स
AI टूल्स द्वारा खोजें जाएं
होस्टिंग
मुफ्त डोमेन
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त
दैनिक बैकअप (मूल्य ₹2,268.00)
50 प्रोजेक्ट्स
Supabase एकीकरण
स्वचालित त्रुटि सुधारक
कोड एडिटर
24/7 ग्राहक सहायता
30-दिन की मनी-बैक गारंटी

Hostinger Horizons क्या है?

Hostinger Horizons एक नो-कोड वेब ऐप बिल्डर है जो हर किसी के लिए अपना वेब ऐप बनाना संभव बनाता है। अब आपको लाइव आने के लिए एक बड़ी टीम या बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है - सिर्फ एक आईडिया की आवश्यकता है।
अपने आईडिया का वर्णन करें

ऐप बनाने की शुरुआत करने के लिए बस AI के साथ अपना आइडिया शेयर करें - टेक्स्ट या इमेज के साथ प्रॉम्प्ट करें।

सुधार करें और एडिट करें

कोई बदलाव करना चाहते हैं? AI के कह कर सब कुछ एडिट करवाएं – टेक्स्ट और डिज़ाइन से लेकर संरचना और लेआउट तक।

1 क्लिक में लाइव आएं

इंटरफेस से सीधे तौर पर कस्टम डोमेन के साथ अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करें – बस एक क्लिक में।

बिना किसी कोडिंग के वेब ऐप बनाकर लॉन्च करें। AI से चैट करके ऐप बनाएं और 1 क्लिक में उसे लाइव ले आएं।

अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर दो कदम आगे बने रहें

तेज़ी से शुरुआत करने के लिए रेडी-टू-यूज़ प्रॉम्प्ट चुनें। फिर अपनी पसंद के अनुसार प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ करें।

डिजिटल प्रोडक्ट लैंडिंग पेज

डिजिटल प्रोडक्ट लैंडिंग पेज

छोटी शॉप

छोटी शॉप

व्यापक ऑनलाइन स्टोर

व्यापक ऑनलाइन स्टोर

पहले इसके लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत हुआ करती थी। अब बस Horizons की ज़रूरत है।

कोडिंग से भी तेज़

बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, एडिट करें और लॉन्च करें – बस AI के साथ चैट करके। कोई कोडिंग नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस तेज़ परिणाम।

सुंदर डिज़ाइन बनाएं

Hostinger Horizons के साथ आप UI/UX की सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग कर अपना ऐप रिफाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनर नियोक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं।

तुरंत भुगतान स्वीकार करना शुरू करें

Stripe, PayPal या कोई अन्य गेटवे – AI से कहकर इसे कनेक्ट करवा लें। कोई जटिल सेटअप नहीं।

अपना ऐप इंटरैक्टिव बनाएं

Supabase जैसी विश्वसनीय तकनीक का उपयोग कर Horizons उपयोगकर्ताओं को साइनअप करने, डेटा सेव करने और फाइल्स अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।

स्वचालित रूप से त्रुटियां ठीक करें

Horizons सिंटैक्स की समस्याओं और बग्स जैसी सामान्य त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें ठीक करता है – अतिरिक्त लागत के। ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपना ऐप बना पाएं।

विज़ुअली एडिट्स करें

अपने ऐप पर क्लिक कर टेक्स्ट, बटन और अन्य चीज़ों में त्वरित रूप से बदलाव करें – अतिरिक्त संदेशों का उपयोग किए बिना।

उपयोगकर्ताओं की पहली पसंद, उद्योग जगत के प्रमुख संस्थाओं द्वारा अनुशंसित

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदल सकता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी सभी साधन एक ही जगह पर पाएं

वेब होस्टिंग और डोमेन

वेब होस्टिंग और डोमेन

1 माह की लिए मुफ्त होस्टिंग पाएं और कस्टम डोमेन के साथ अपना प्रोजेक्ट इंटरनेट पर लाइव ले आएं। तृतीय-पक्ष सोल्यूशंस की कोई आवश्यकता नहीं।
प्रोफेशनल ईमेल

प्रोफेशनल ईमेल

आपका ब्रांड ही सब कुछ है - औरों के हटकर दिखें, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं और अपनी ऑडियंस के साथ आसानी से जुड़ें।

अपने आईडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

वेब ऐप बिल्डर के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

AI के साथ अपना वेब ऐप बनाने के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

Hostinger Horizons क्या है और यह कैसे काम करता है?

Hostinger Horizons के साथ बनाए गए कोड पर किसका स्वामित्व होता है?

Hostinger Horizons और Hostinger AI वेबसाइट बिल्डर में क्या अंतर है?

क्या मैं अपना ऐप बनाने के बाद उसे अपडेट, कस्टमाइज़ या उसमें कोई सुधार सकता/सकती हूं?

Hostinger Horizons का उपयोग करने की क्या लागत है?

क्या Hostinger Horizons के साथ तृतीय पक्ष के API या सेवाएं एकीकृत करना संभव है?

मैं Hostinger Horizons के साथ किस प्रकार के ऐप्स बना सकता/सकती हूं?

क्या मैं Hostinger Horizons के साथ मोबाइल ऐप बना सकता।/सकती हूं?

क्या बिना कोडिंग के Hostinger Horizons के उपयोग से सदस्यता या सदस्यता-आधारित वेब ऐप्लिकेशन बनाएं जा सकते हैं?