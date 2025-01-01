ऑनलाइन आएं: किफायती प्लान्स और सेवाएं
Hostinger Horizons क्या है?
अपने आईडिया का वर्णन करें
ऐप बनाने की शुरुआत करने के लिए बस AI के साथ अपना आइडिया शेयर करें - टेक्स्ट या इमेज के साथ प्रॉम्प्ट करें।
सुधार करें और एडिट करें
कोई बदलाव करना चाहते हैं? AI के कह कर सब कुछ एडिट करवाएं – टेक्स्ट और डिज़ाइन से लेकर संरचना और लेआउट तक।
1 क्लिक में लाइव आएं
इंटरफेस से सीधे तौर पर कस्टम डोमेन के साथ अपना प्रोजेक्ट पब्लिश करें – बस एक क्लिक में।
Hostinger Horizons ट्राई करें, बिल्कुल मुफ्त
अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर दो कदम आगे बने रहें
तेज़ी से शुरुआत करने के लिए रेडी-टू-यूज़ प्रॉम्प्ट चुनें। फिर अपनी पसंद के अनुसार प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ करें।
पहले इसके लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत हुआ करती थी। अब बस Horizons की ज़रूरत है।
कोडिंग से भी तेज़
बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, एडिट करें और लॉन्च करें – बस AI के साथ चैट करके। कोई कोडिंग नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस तेज़ परिणाम।
सुंदर डिज़ाइन बनाएं
Hostinger Horizons के साथ आप UI/UX की सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग कर अपना ऐप रिफाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनर नियोक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं।
तुरंत भुगतान स्वीकार करना शुरू करें
Stripe, PayPal या कोई अन्य गेटवे – AI से कहकर इसे कनेक्ट करवा लें। कोई जटिल सेटअप नहीं।
अपना ऐप इंटरैक्टिव बनाएं
Supabase जैसी विश्वसनीय तकनीक का उपयोग कर Horizons उपयोगकर्ताओं को साइनअप करने, डेटा सेव करने और फाइल्स अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।
स्वचालित रूप से त्रुटियां ठीक करें
Horizons सिंटैक्स की समस्याओं और बग्स जैसी सामान्य त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें ठीक करता है – अतिरिक्त लागत के। ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपना ऐप बना पाएं।
विज़ुअली एडिट्स करें
अपने ऐप पर क्लिक कर टेक्स्ट, बटन और अन्य चीज़ों में त्वरित रूप से बदलाव करें – अतिरिक्त संदेशों का उपयोग किए बिना।
उपयोगकर्ताओं की पहली पसंद, उद्योग जगत के प्रमुख संस्थाओं द्वारा अनुशंसित
वाइब कोडिंग से डेवलपमेंट का काम लगभग 45% तक कम हो जाता है। Hostinger Horizons जैसे टूल्स हफ्तों की जगह केवल कुछ ही घंटों में नेचुरल भाषा को वर्किंग प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर बनाने का सफर काफी आसान हो जाता है।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको यकीन नहीं होगा कि Hostinger के HORIZONS AI का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए जो आप चाहते हैं उसे बनाना कितना आसान है। यह एकदम बेहतरीन है। आप खुद इसे आज़माकर देखिए।
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदल सकता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger Horizons के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मुझे इसका नया AI अपडेट बहुत पसंद आया। यह न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे जानने वाले दूसरे लोगों के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।
मैं सोच रहा हूं कि Hostinger ने Horizons जैसी चीज़ कैसे बनाई... विश्वास नहीं होता कि यह किसी को इतनी तेज़ी से फ्रंट और बैक एंड कैसे डिप्लॉय करने देता है।
मैं कितने दिनों से यह प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही थी। फिर मुझे Horizons AI के बारे में पता चला। मुझे कोडिंग और वेब ऐप्स के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन Horizons AI के साथ मैं बेहद आसानी से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाइव लेकर आ पाई। मुझे यकीन नहीं होता!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger Horizons पर केवल एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके कोई भी वेब ऐप बना सकते हैं। मुझे तो यह बहुत बढ़िया लगा!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।