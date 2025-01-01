Hostinger Horizons एक ऐसा AI ऐप बिल्डर है जो आपको बिना किसी कोडिंग अनुभव के वेब ऐप्स बनाने की सहूलियत प्रदान करता है। यह जैसे आपका अपना AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।

शुरुआत करना आसान है – बस अपनी मूल भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और Hostinger Horizons आपके लिए ऐप जनरेट कर देगा। आप चैट के ठीक बगल में प्रीव्यू विंडो में सब कुछ देख और परख सकते हैं।

Hostinger Horizons स्पीच और इमेजेस भी समझता है। उदाहरण के लिए आप इसे अपने ऐप का एक स्केच बनाकर दे सकते हैं - या जो चीज़ ठीक करनी है, उसका स्क्रीनशॉट AI को दे सकते हैं।

क्या आप कोई एडजस्टमेंट करना, सुविधाएं जोड़ना, कोई एलिमेंट हटाना या टेक्स्ट में बदलाव करना चाहते हैं? आप ये सब AI एजेंट के साथ चैट करके कर सकते हैं। जब आप परिणामों से संतुष्ट हों, तो आप एक क्लिक में अपना वेब ऐप पब्लिश कर सकते हैं।

आप अपना कस्टम डोमेन Horizons इंटरफेस से सीधे तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप प्रोफेशनल ईमेल जैसे अन्य उपयोगी टूल्स का ऍक्सेस भी पाते हैं, जिससे आपके बिज़नेस को बढ़ने में मदद मिलती है।

इस नो-कोड प्रक्रिया के चलते आपको अपने वेब ऐप्स बनाने या लॉन्च करने के लिए तकनीकी कौशल की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

इस टूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए Hostinger Horizons से जुड़े विस्तारित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों या शुरुआत करने पर हमारी गाइड पर एक नज़र डालें।