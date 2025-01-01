Lansează-te online: Planuri și servicii accesibile

12 luniCEL MAI BUN PREȚ1 lună

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Integrare magazin online
NOU
Acceptă plăți
Mod de editare a textului
Proiecte optimizate SEO
Fii găsit de instrumentele AI
Găzduire
1 AN GRATUIT
Domeniu gratuit
5 căsuțe poștale per site web - gratuit timp de 1 an
Backup-uri zilnice (valoare: 23,88 €)
50 de proiecte
Integrare Supabase
Corector automat de erori
Editor de cod
Asistență 24/7
30 de zile garanție necondiționată

Ce este Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons este un generator de aplicații web fără cod, care face ca crearea de aplicații web fără efort să fie accesibilă tuturor. Nu mai ai nevoie de o echipă mare sau de un buget uriaș pentru a te lansa în online - ai nevoie doar de o idee.
01

Descrie-ți ideea

Nu trebuie decât să-i spui AI-ului ideea ta - și procesul de creație va începe. Creează prompturi cu text sau imagini.

02

Editează și îmbunătățește

Vrei să faci o schimbare? Spune-i AI-ului să editeze orice – de la text și design la structură și aspect.

03

Lansează-te cu 1 click

Publică-ți proiectul sub un domeniu personalizat direct din interfață - durează doar un click.

Încearcă gratuit Hostinger Horizons

Dă viață ideii tale fără a scrie cod. Construiește discutând cu AI-ul și lansează-o cu un singur click.

Începe cu dreptul următorul tău proiect

Alege un prompt gata de utilizare pentru a începe rapid. Apoi personalizează-l pentru tine și afacerea ta.

Landing page pentru produs digital

Landing page pentru produs digital

Mini magazin

Mini magazin

Magazin online extins

Magazin online extins

Înainte aveai nevoie de o întreagă echipă. Acum ai nevoie doar de Horizons.

Mai rapid decât codarea

Nu trebuie decât să descrii ce ai nevoie, să editezi și să publici - totul prin chat cu AI. Fără cod, fără așteptare, doar rezultate rapide.

Creează design-uri frumoase

Cu Hostinger Horizons, îți poți perfecționa aplicația folosind cele mai bune practici UI/UX. Nu ai nevoie de un designer.

Începe să accepți plăți imediat

Stripe, PayPal sau orice alt gateway - nu trebuie decât să întrebi AI-ul și și el se va ocupa de conectare pentru tine. Fără configurare complicată.

Creează o aplicație interactivă

Permite utilizatorilor să se înregistreze, să salveze informații, să încarce fișiere și multe altele. Horizons se ocupă de toate utilizând tehnologie de încredere, precum Supabase.

Corectează automat erorile

Horizons detectează și corectează erorile comune, cum ar fi problemele de sintaxă și erorile – fără costuri suplimentare. Ca să poți construi fără întreruperi.

Fă modificări vizuale

ÎN CURÂND

Dă click pe aplicație pentru a schimba rapid textul, butoanele și multe altele – fără a utiliza mesaje suplimentare.

Fără card de credit

Îndrăgit de utilizatori, recomandat de liderii din industrie

mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe reduce programarea cu 45% cu instrumente precum Hostinger Horizons transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare pentru crearea de software este mult mai mică.

Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument de construire a aplicațiilor cu AI de la @Hostinger Horizons și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger Horizons este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica total.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind HORIZONS AI de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger Horizons este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger Horizons! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.

RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să lanseze Horizons... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot reda cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat Horizons AI. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0, și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Jordi Robert
Fondator

Hostinger Horizons schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un prompt pe Hostinger Horizons. Foarte tare!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger Horizons și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger Horizons. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Totul pentru proiectul tău într-un singur loc

Găzduire web și domeniu

Găzduire web și domeniu

Primești 1 lună de găzduire gratuită și îți lansezi proiectul sub un domeniu personalizat. Nu ai nevoie de soluții de la terți.
Email profesional

Email profesional

Brandul tău este totul – ieși în evidență, sporești credibilitatea și te conectezi ușor cu publicul tău.

Ești gata să-ți transformi ideea în realitate?

Fără card de credit

