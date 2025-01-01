Hostinger Horizons este un instrument AI pentru crearea de aplicații, care îți permite să construiești aplicații web fără experiență în scrierea de cod. Îl poți vedea ca pe un inginer software AI la dispoziția ta.

Începutul este simplu - nu trebuie decât să creezi un prompt în limba ta maternă, în care să descrii ce dorești să creezi, iar Hostinger Horizons va genera aplicația. Vei putea vedea și testa totul în fereastra de previzualizare din dreapta chat-ului.

Hostinger Horizons înțelege și textul și imaginile. De exemplu, îi poți da o schiță a aplicației tale - sau o captură de ecran a ceea ce trebuie să repare AI-ul.

Vrei să faci ajustări, să adaugi funcții, să elimini un element sau să modifici textul? Poți face toate acestea vorbind pe chat cu agentul AI. Odată ce ești mulțumit cu rezultatul, poți lansa aplicația web cu un singur click.

Vei putea să-ți conectezi cu ușurință domeniul personalizat direct din interfața Horizons. În plus, pentru a te ajuta să-ți scalezi afacerea, ai acces și la alte instrumente utile, cum ar fi emailul profesional.

Această abordare fără cod înseamnă că nu ai nevoie de nicio abilitate tehnică pentru a construi sau a lansa aplicația web.

Pentru mai multe informații despre acest instrument, asigură-te că ai citit secțiunea extinsă de Întrebări frecvente despre Hostinger Horizons sau ghidul nostru pentru primii pași.