Greitas startas internete už prieinamą kainą
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Kas yra Hostinger Horizons?
Aprašyk savo idėją
Trumpai pristatyk savo idėją DI. Tai viskas, ko reikia, kad pradėtum kurti. Siųsk tekstines arba vaizdines užklausas.
Tobulink ir redaguok
Nori kažką pakeisti? Paprašyk DI atlikti kokius tik nori pakeitimus – nuo teksto ir dizaino iki struktūros ir išdėstymo.
Publikuok vienu paspaudimu
Publikuok savo projektą norimu domenu tiesiai iš naudotojo sąsajos – tereikia vieno paspaudimo.
Išbandyk Hostinger Horizons nemokamai
Įgyk pranašumą savo projektuose
Pasirink jau paruoštą užklausą, kad galėtum greičiau startuoti. Tada pritaikyk ją pagal savo poreikius.
Anksčiau tam reikėjo komandos. Dabar tereikia Horizons.
Greičiau nei programavimas
Tiesiog papasakok DI, ko tau reikia, redaguok ir publikuok. Jokio kodo, jokio laukimo, tik greiti rezultatai.
Kurk gražius dizainus
Su Hostinger Horizons gali patobulinti savo programą pagal geriausias UI / UX praktikas be dizainerio pagalbos.
Iš karto priimk mokėjimus
Stripe, PayPal ar bet kuris kitas tarpininkas – tiesiog paprašyk DI ir jis jį prijungs. Jokio vargo.
Paversk savo programą interaktyvia
Leisk vartotojams prisiregistruoti, išsaugoti duomenis, įkelti failus ir kt. Horizons visa tai valdo per patikimas technologijas, pvz., Supabase.
Automatiškai ištaisyk klaidas
Horizons aptinka ir ištaiso įprastas klaidas, tokias kaip sintaksės problemos, be jokių papildomų išlaidų. Gali kurti be trukdžių.
Redaguok vizualiai
Paspausk programą ir greitai pakeisk tekstą, mygtukus ir kt. nenaudojant papildomų žinučių.
Mėgsta vartotojai, rekomenduoja profesionalai
Vibe programavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip Hostinger Horizons natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Daug lengviau pradėti kurti programinę įrangą.
Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎
Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.
Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.
Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ką norite, savo svetainei ir klientams su Hostinger HORIZONS DI! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!
Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.
Man labai patinka, kaip klostosi reikalai su @Hostinger Horizons! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI. Tai pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui mano pažįstamų.
Įdomu, kaip Hostinger pavyko sukurti Horizons... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek front-end, tiek back-end.
Sunku net papasakoti, kiek laiko šis projektas buvo mano planuose, kol jūs nesukūrėte Horizons DI. Nieko neišmanau apie web programų kūrimą. Ir štai. Mano svajonių projektas yra PALEISTAS. Valio!
Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!
Dabar gali kurti web programas tiesiog įvesdamas užklausą Hostinger Horizons sistemoje. Tikrai šaunu!
Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.
Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.
Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.