12 mėn.GERIAUSIA KAINA1 mėn.

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Mokėjimų priėmimas
Teksto redagavimo režimas
SEO optimizuoti projektai
Būk matomas DI įrankių
Hostingas
Nemokamas domenas
5 el. pašto dėžut. svetainei – 1 m. nemokamai
Kasdienės atsarginės kopijos (23,88 € vertės)
50 projektų
Supabase integracija
Automatinis klaidų taisymas
Kodo redaktorius
Specialistų pagalba 24/7
30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Kas yra Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons yra programų kūrimo įrankis, kuriuo gali naudotis be jokių programavimo žinių. Su juo visi gali lengvai kurti web programas. Nebereikia didelės komandos ar didžiulio biudžeto, kad galėtum paleisti savo programą – tereikia idėjos.
01

Aprašyk savo idėją

Trumpai pristatyk savo idėją DI. Tai viskas, ko reikia, kad pradėtum kurti. Siųsk tekstines arba vaizdines užklausas.

02

Tobulink ir redaguok

Nori kažką pakeisti? Paprašyk DI atlikti kokius tik nori pakeitimus – nuo teksto ir dizaino iki struktūros ir išdėstymo.

03

Publikuok vienu paspaudimu

Publikuok savo projektą norimu domenu tiesiai iš naudotojo sąsajos – tereikia vieno paspaudimo.

Išbandyk Hostinger Horizons nemokamai

Įgyvendink savo idėją nerašydamas jokio kodo. Kurk bendraudamas su DI ir publikuok vienu spustelėjimu.

Įgyk pranašumą savo projektuose

Pasirink jau paruoštą užklausą, kad galėtum greičiau startuoti. Tada pritaikyk ją pagal savo poreikius.

Skaitmeninio produkto reklaminis puslapis

Skaitmeninio produkto reklaminis puslapis

Mini parduotuvė

Mini parduotuvė

Didelė internetinė parduotuvė

Didelė internetinė parduotuvė

Anksčiau tam reikėjo komandos. Dabar tereikia Horizons.

Greičiau nei programavimas

Tiesiog papasakok DI, ko tau reikia, redaguok ir publikuok. Jokio kodo, jokio laukimo, tik greiti rezultatai.

Kurk gražius dizainus

Su Hostinger Horizons gali patobulinti savo programą pagal geriausias UI / UX praktikas be dizainerio pagalbos.

Iš karto priimk mokėjimus

Stripe, PayPal ar bet kuris kitas tarpininkas – tiesiog paprašyk DI ir jis jį prijungs. Jokio vargo.

Paversk savo programą interaktyvia

Leisk vartotojams prisiregistruoti, išsaugoti duomenis, įkelti failus ir kt. Horizons visa tai valdo per patikimas technologijas, pvz., Supabase.

Automatiškai ištaisyk klaidas

Horizons aptinka ir ištaiso įprastas klaidas, tokias kaip sintaksės problemos, be jokių papildomų išlaidų. Gali kurti be trukdžių.

Redaguok vizualiai

Paspausk programą ir greitai pakeisk tekstą, mygtukus ir kt. nenaudojant papildomų žinučių.

Nereikia kredito kortelės

Mėgsta vartotojai, rekomenduoja profesionalai

@markdiantonio

Vibe programavimas sutrumpina kūrimo laiką 45 %, o tokios priemonės kaip Hostinger Horizons natūralią kalbą paverčia veikiančiais prototipais per kelias valandas, o ne savaites. Daug lengviau pradėti kurti programinę įrangą.

@Martinko

Neseniai turėjau galimybę išbandyti naują @Hostinger Horizons DI programų kūrimo įrankį ir turiu pasakyti, kad likau sužavėtas. 😎

@web3wikis

Hostinger Horizons gali būti efektyviausias Vibe kodo įrankis kuriant milijono dolerių vertės programas.

Rinkodaros specialistė

Hostinger Horizons – naujas ir inovatyvus būdas kurti MVP ir išbandyti idėjas prieš jų imantis.

@EHillPapercraft

Nepatikėsite, kaip paprasta sukurti tai, ką norite, savo svetainei ir klientams su Hostinger HORIZONS DI! Tiesiog nuostabu – įsitikinkite patys!

Teksto generatorius

Hostinger Horizons – tai įrankis, kuris padės įgyvendinti tavo idėją – tiesiog ją paaiškink ir džiaukis rezultatu.

@nice_gamin60974

Man labai patinka, kaip klostosi reikalai su @Hostinger Horizons! Buvo labai smagu bendrauti su naujuoju DI. Tai pakeitė žaidimo taisykles ne tik man, bet ir daugeliui mano pažįstamų.

@rezmeram

Įdomu, kaip Hostinger pavyko sukurti Horizons... Neįtikėtina, kaip greitai jis leidžia bet kam diegti tiek front-end, tiek back-end.

@TheZoyaThinking

Sunku net papasakoti, kiek laiko šis projektas buvo mano planuose, kol jūs nesukūrėte Horizons DI. Nieko neišmanau apie web programų kūrimą. Ir štai. Mano svajonių projektas yra PALEISTAS. Valio!

Įkūrėjas

Hostinger Horizons tikrai keičia žaidimo taisykles. Mano web programoje buvo ypač paprasta nustatyti subdomeną tinklaraščiui. Wow!

@stevesalihu

Dabar gali kurti web programas tiesiog įvesdamas užklausą Hostinger Horizons sistemoje. Tikrai šaunu!

@HephaestusNo1

Išbandžiau Hostinger Horizons ir tai pakeitė žaidimo taisykles! Šis DI programų kūrimo įrankis neprogramuojant sukuria stilingas svetaines ir programėles per kelias minutes: kuria dizainą, kodą ir tekstą už tave. Verta išbandyti.

@spillow82

Tai tarsi aukščiausio lygio programuotojas, pasiruošęs tau padėti sukurti viską, ką gali įsivaizduoti.

Antrepreneris

Hostinger Horizons leidžia sukurti daug gražių dalykų. Su juo nuveiksi daugiau, nei su įprastu svetainių kūrimo įrankiu.

Viskas tavo projektui vienoje vietoje

Web hostingas ir domenas

Web hostingas ir domenas

Gauk 1 mėnesį nemokamo hostingo ir paleisk savo projektą pasirinktu domenu. Nereikės jokių trečiųjų šalių įrankių.
Profesionalus el. paštas

Profesionalus el. paštas

Prekės ženklas yra svarbiausias – išsiskirk iš kitų, padidink patikimumą ir užmegzk ryšį su auditorija.

Metas tavo idėją paversti realybe?

Nereikia kredito kortelės

Web programų kūrimo įrankio DUK

Rask atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie web programų kūrimą naudojant DI.

