Hostinger Horizons on AI-põhine rakenduste koostaja, mis võimaldab sul luua veebirakendusi ilma igasuguse kodeerimiskogemuseta. Mõtle sellest kui AI-põhisest tarkvarainsenerist, kes on sinu käeulatuses.

Alustamine on lihtne – sisesta lihtsalt oma emakeeles küsimus, mis kirjeldab, mida luua soovid, ja Hostinger Horizons loob sinu rakenduse. Saad kõike näha ja testida vestluse paremal küljel asuvas eelvaateaknas.

Hostinger Horizons mõistab ka kõnet ja pilte. Näiteks saad esitada oma rakenduse visandi või ekraanipildi sellest, mida AI peab parandama.

Kas soovid teha kohandusi, lisada funktsioone, eemaldada elemendi või muuta teksti? Saad seda kõike teha AI-põhise agendiga vesteldes. Kui oled tulemusega rahul, saad oma veebirakenduse ühe klõpsuga avaldada.

Saad oma kohandatud domeeni hõlpsalt otse Horizonsi liidesest ühendada. Lisaks saad juurdepääsu teistele kasulikele tööriistadele, näiteks professionaalsele e-posti aadressile, mis aitavad sinu ettevõtet laiendada.

See koodivaba lähenemisviis tähendab, et sa ei vaja oma veebirakenduse loomiseks ega käivitamiseks mingeid tehnilisi oskusi.

Lisateabe saamiseks tööriista kohta loe kindlasti laiendatud Hostinger Horizonsi KKK-d või meie alustamisjuhendit.