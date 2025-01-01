Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused
Kirjelda oma ideed
Lihtsalt ütle AI-le oma idee - alustamiseks on vaja vaid seda. Loo promptid teksti või piltidena.
Täiusta ja redigeeri
Tahad midagi muuta? AI-ga saad kõike redigeerida - alatest tekstist ja disainist struktuuri ning paigutuseni.
Otseülekanne ühe klõpsuga
Avalda oma projekt kohandatud domeeni all otse liidesest – vaid ühe klõpsuga.
Varem oli vaja meeskonda. Nüüd on vaja vaid Horizonsi.
Kiirem kui kodeerimine
Kirjelda vaid, mida vajad, redigeeri ja käivita – kõik AI-ga vesteldes. Ei mingit koodi ega ootamist, vaid kiired tulemused.
Loo ilusaid kujundusi
Hostinger Horizonsiga saad rakendust parimate UI/UX-praktikatega täiustada. Ilma disainerita.
Hakka kohe makseid vastu võtma
Stripe, PayPal või mõni muu makselüüs – küsi lihtsalt AI-lt ja ta ühendab selle ära. Ei mingit keerulist seadistust.
Muuda oma rakendus interaktiivseks
Lase kasutajatel registreeruda, andmeid salvestada, faile üles laadida ja palju muud. Horizons teeb seda kõike usaldusväärse tehnoloogia, nagu Supabase, abil.
Paranda vead automaatselt
Horizons leiab ja parandab levinud vigu, näiteks lausestusvead ja muu – ilma lisatasuta. Nii saad luua takistusteta.
Tee muudatusi visuaalselt
Teksti, nuppude ja muu kiireks muutmiseks klõpsa oma rakendusel – ilma lisasõnumeid kasutamata.
Kasutajad armastavad, tööstuse liidrid soovitavad
Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.