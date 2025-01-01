Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused

12 kuudPARIM VÄÄRTUS1 kuu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Veebipoe integratsioon
UUS
Aktsepteeri makseid
Teksti redigeerimisrežiim
SEO-optimeeritud projektid
Lase AI-tööriistadel end leida
Veebimajutus
1 AASTA TASUTA
Tasuta domeen
5 postkasti veebilehe kohta - 1 aastaks tasuta
Igapäevased varukoopiad (23,88 € väärtus)
50 projekti
Supabase integratsioon
Automaatne veaparandaja
Koodi redigeerija
24/7 kasutajatugi
30-päevane rahatagastuse garantii

Mis on Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons on koodivaba veebirakenduste koostaja, mis muudab veebirakenduste loomise kõigile kättesaadavaks. Rakenduse avaldamiseks pole enam vaja suurt meeskonda ega tohutut eelarvet – piisab vaid ideest.
01

Kirjelda oma ideed

Lihtsalt ütle AI-le oma idee - alustamiseks on vaja vaid seda. Loo promptid teksti või piltidena.

02

Täiusta ja redigeeri

Tahad midagi muuta? AI-ga saad kõike redigeerida - alatest tekstist ja disainist struktuuri ning paigutuseni.

03

Otseülekanne ühe klõpsuga

Avalda oma projekt kohandatud domeeni all otse liidesest – vaid ühe klõpsuga.

Proovi Hostinger Horizonsi tasuta

Ärata oma idee ellu ilma koodi kirjutamata. Loo AI-ga vesteldes ja avalda ühe klõpsuga.

Alustage oma järgmise projektiga varakult

Vali kiireks alustamiseks kasutusvalmis prompt. Seejärel isikupärasta see.

Digitaalse toote sihtleht

Digitaalse toote sihtleht

Minikauplus

Minikauplus

Laiaulatuslik veebipood

Laiaulatuslik veebipood

Varem oli vaja meeskonda. Nüüd on vaja vaid Horizonsi.

Kiirem kui kodeerimine

Kirjelda vaid, mida vajad, redigeeri ja käivita – kõik AI-ga vesteldes. Ei mingit koodi ega ootamist, vaid kiired tulemused.

Loo ilusaid kujundusi

Hostinger Horizonsiga saad rakendust parimate UI/UX-praktikatega täiustada. Ilma disainerita.

Hakka kohe makseid vastu võtma

Stripe, PayPal või mõni muu makselüüs – küsi lihtsalt AI-lt ja ta ühendab selle ära. Ei mingit keerulist seadistust.

Muuda oma rakendus interaktiivseks

Lase kasutajatel registreeruda, andmeid salvestada, faile üles laadida ja palju muud. Horizons teeb seda kõike usaldusväärse tehnoloogia, nagu Supabase, abil.

Paranda vead automaatselt

Horizons leiab ja parandab levinud vigu, näiteks lausestusvead ja muu – ilma lisatasuta. Nii saad luua takistusteta.

Tee muudatusi visuaalselt

PEAGI KOHAL

Teksti, nuppude ja muu kiireks muutmiseks klõpsa oma rakendusel – ilma lisasõnumeid kasutamata.

Krediitkaarti pole vaja

Kasutajad armastavad, tööstuse liidrid soovitavad

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalspetsialist

Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisulooja

Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Asutaja

Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ettevõtja

Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.

Kõik su projekti jaoks ühest kohast

Veebimajutus ja domeen

Veebimajutus ja domeen

Saa 1 kuu tasuta majutust ja vii oma projekt kohandatud domeeni alla. Kolmandate osapoolte lahendusi pole vaja.
Professionaalne e-post

Professionaalne e-post

Sinu bränd on kõik – paista silma, suurenda usaldusväärsust ja loo lihtsasti publikuga side.

Kas oled valmis oma idee reaalsuseks muutma?

Krediitkaarti pole vaja

Veebirakenduste koostaja KKK

Leia vastused korduma kippuvatele küsimustele veebirakenduse loomise kohta AI-ga.

