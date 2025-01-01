Legyen Ön is online: Megfizethető árú csomagok és szolgáltatások

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Webáruház integráció
Fizetések elfogadása
Szövegszerkesztési mód
SEO-optimalizált projektek
Láthatóság az AI-eszközök számára
Tárhely
Ingyenes domain
Webhelyenként 5 postafiók; egy évig ingyen
Napi biztonsági mentések (9 708 Ft értékben)
50 projekt
Supabase-integráció
Automatikus hibajavító
Kódszerkesztő
Nonstop ügyfélszolgálat
Mi a Hostinger Horizons?

A Hostinger Horizons egy kódolást nem igénylő webalkalmazás-készítő, amellyel bárki könnyedén készíthet webes alkalmazásokat. Nincs többé szüksége egy nagy csapatra vagy rengeteg pénzre ahhoz, hogy publikálja alkalmazását. Elég hozzá egy ötlet.
Írja le ötletét

Csak magyarázza el ötletét az AI-nek. Ennyi elég is, hogy az munkához lásson. Az utasításokat adhatja szöveggel és képekkel is.

Javítson és szerkesszen

Módosítana valamit? Kérje meg rá a mesterséges intelligenciát, amellyel a szövegtől a dizájnon és a struktúrán át az elrendezésig bármit szerkeszthet.

Publikálás 1 kattintással

Tegye közzé projektjét egy egyéni domainnel közvetlenül a felületről, csupán egyetlen kattintással.

Próbálja ki ingyen a Hostinger Horizons szolgáltatást

Keltse életre ötletét kódírás nélkül. Fejlesszen az AI-vel csevegve, majd publikálja munkáját egyetlen kattintással.

Jusson lépéselőnyhöz a következő projektjében

Válasszon egy kész promptot a gyors kezdéshez. Ezután testreszabhatja azt a saját igényei szerint.

Céloldal digitális termékhez

Céloldal digitális termékhez

Mini bolt

Mini bolt

Webáruház bőséges kínálattal

Webáruház bőséges kínálattal

Régen egy csapat kellett hozzá. Most már csak a Horizonsra van szükség.

Gyorsabb, mint a kódolás

Egyszerűen írja le, mire van szüksége, szerkessze és publikálja, mindezt a mesterséges intelligencia segítségével. Nincs kódolás, nincs várakozás, csak gyors eredmény.

Készítsen gyönyörű dizájnokat

Ha a Hostinger Horizonst használja, az UI/UX legjobb gyakorlataival finomíthatja alkalmazását. Nincs szükség tervezőre.

Fogadja a fizetéseket azonnal

Stripe, PayPal vagy bármely másik fizetési átjáró; csak kérje meg az AI-t, és az csatlakoztatja. Nincs szükség bonyolult beállításra.

Tegye interaktívvá alkalmazását

Tegye lehetővé a felhasználók számára a regisztrációt, az adatok mentését, a fájlok feltöltését stb. A Horizons mindezt bevált technológiákkal, például a Supabase-zel teszi.

Javítsa ki a hibákat automatikusan

A Horizons kiszűri és kijavítja a gyakori hibákat, például a szintaktikai problémákat és a programhibákat – plusz költségek nélkül. Így megszakítás nélkül dolgozhat.

Szerkesszen vizuálisan

Kattintson alkalmazására a szöveg, gombok és egyebek gyors módosításához – plusz üzenetek írása nélkül.

A felhasználók szeretik, az iparág vezetői ajánlják

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Az üzenetekkel irányított kódolás 45%-kal lerövidíti a fejlesztési időt: az olyan eszközök, mint a Hostinger Horizons, nem több hét, hanem csupán órák alatt alakítják át a természetes nyelvet működő prototípusokká. A szoftverfejlesztés belépési korlátja jelentősen alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

El sem tudja képelni, milyen egyszerű létrehozni a Hostinger HORIZONS AI-val azt, amit szeretne a weboldala és az ügyfelei számára! Egyszerűen lenyűgöző. Győződjön meg róla saját maga!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Nagyon bírom, ahogy a dolgok haladnak a @Hostinger Horizons-szal! Nagyon élveztem a munkát az új AI-frissítéssel. Nemcsak számomra, hanem sok más ismerősöm számára is fordulópontot jelentett.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan tudta megvalósítani a Horizonst... Elképesztő, milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára a frontend és a backend telepítését.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

El sem tudom mondani, mióta várt ez a projekt a listámon, AMÍG ti el nem készítettétek a Horizons AI-t. Fogalmam sincs, hogyan kell webes alkalmazásokat programozni, de íme, az álomprojektem, amivel segítek a kollégáimnak, MEGVALÓSULT. Hűha!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Már webes alkalmazásokat is készíthet promptokból a Hostinger Horizonsban. Nagyon klassz cucc!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Projektjéhez minden egy helyen

Webtárhely és domain

Webtárhely és domain

Szerezzen 1 hónap ingyenes tárhelyet, és élesítse projektjét egy egyéni domain alatt. Nincs szükség harmadik féltől származó megoldásokra.
Professzionális e-mail

Professzionális e-mail

Márkája jelenti a világot: tűnjön ki a tömegből, növelje hitelességét, és lépjen könnyen kapcsolatba közönségével.

Készen áll, hogy valóra váltsa elképzelését?

Webalkalmazás-készítő GYIK

Itt találja a válaszokat a webes alkalmazások AI-vel történő létrehozásával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

