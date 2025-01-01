A Hostinger Horizons egy AI alapú alkalmazáskészítő, amellyel webalkalmazásokat hozhat létre kódolási tapasztalat nélkül. Gondoljon rá úgy, mint egy AI szoftvermérnökre, aki mindig kéznél van.

A kezdés egyszerű – csupán meg kell adnia egy promptot, amelyben leírja az anyanyelvén, hogy mit szeretne létrehozni, és a Hostinger Horizons elkészíti az alkalmazást. A csevegés jobb oldalán található előnézeti ablakban mindent megtekinthet és tesztelhet.

A Hostinger Horizons a beszédet és a képeket is megérti. Például megadhat egy vázlatot az alkalmazásáról – vagy egy képernyőképet arról, hogy mit kell a mesterséges intelligenciának javítania.

Szeretne módosításokat végezni? Funkciókat adna hozzá, eltávolítana egy elemet vagy módosítaná a szöveget? Mindezt megteheti az AI ügynökkel csevegve. Ha elégedett az eredménnyel, egyetlen kattintással közzéteheti a webalkalmazást.

Egyéni domainjét is könnyedén csatlakoztathatja, közvetlenül a Horizons felületéről. Ráadásul hozzáférhet más hasznos eszközökhöz is, például a professzionális e-mailhez, amelyek segítenek vállalkozása bővítésében.

Ez a kódmentes megközelítés azt jelenti, hogy nincs szüksége semmilyen technikai készségre webes alkalmazása létrehozásához vagy elindításához.

Az eszközzel kapcsolatos további információkért olvassa el a bővített Hostinger Horizons GYIK-et vagy az első lépéseket bemutató útmutatónkat.