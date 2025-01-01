A Hostinger Reach az egyszerűséget, gyorsaságot és eredményeket szem előtt tartva készült; nincs szükség dizájn- vagy marketingtapasztalatra. A legtöbb e-mailes eszközzel ellentétben a Reach lelke az AI-alapú sablonkészítő. Legyen szó egy termék bevezetéséről, különleges ajánlatról vagy hírlevél frissítéséről, ezzel azonnal megírhatja professzionális, mobilbarát e-mailjét. Nem csupán a tartalmat írja meg Önnek: az üzenet elrendezésére is javaslatot tesz, és elmenti a stílusbeállításokat, hogy többé ne kelljen mindent elölről elkezdenie.

Az összes sablon testre szabható, ezért e-mailjei igazodni fognak márkája kinézetéhez, stílusához és hangneméhez. A sablonok a legjobb bevált gyakorlatok alapján készülnek, ezért olvashatóságra, akadálymentességre és az olvasói érdeklődés fenntartására optimalizáltak.

Ráadásul a Reach szorosan kapcsolódik a Hostinger többi termékéhez: beállíthat egy professzionális domaint és üzleti e-mail-címet is, hogy e-mailjeit a saját márkanevét viselő címről küldje, kiérdemelve ügyfelei bizalmát és javítva az e-mailek kézbesíthetőségét.