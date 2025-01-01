Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng

Web hosting
VPS hosting
Lưu trữ VPS n8n
Website Builder
Horizons
Tên miền
Email và tiếp thị

Email và tiếp thị

Hỗ trợ 24/7

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Hủy bất kỳ lúc nào

Tiếp thị qua email với ReachEmail Doanh nghiệpEmail Google Workspace
0
50k
GIẢM GIÁ 0%

Hàng tháng

Lên tới 500 người đăng ký mới mỗi tháng

148.900  VNĐ /th
Với 1 tháng. Gia hạn với 148.900 VNĐ/th.
Gửi 3 500 email mỗi tháng
Nhận 5 tin nhắn AI miễn phí hàng tháng
Không có logo Reach trong tất cả email
Phổ biến nhất
GIẢM GIÁ 66%

Hàng năm

Lên tới 500 người đăng ký mới mỗi tháng

49.900  VNĐ /th
Với 12 tháng. Gia hạn với 49.900 VNĐ/th.
Gửi 3 500 email mỗi tháng
Nhận 5 tin nhắn AI miễn phí hàng tháng
Không có logo Reach trong tất cả email
Miễn phí

Miễn phí

Lên tới 100 người đăng ký mới mỗi tháng

0  VNĐ /th
Gia hạn với 24.900 VNĐ/th.
Gửi 200 email mỗi tháng
Nhận 5 tin nhắn AI miễn phí hàng tháng
Không có logo Reach trong tất cả email

Đã bao gồm trong mọi gói

Tự động đồng bộ người đăng ký Website Builder
Tiếp thị email tất cả trong một từ nội dung đến thiết kế
Theo dõi phân tích và kết quả chiến dịch email
Tận hưởng hỗ trợ 24/7

Giá hiển thị là giá hàng tháng, chưa bao gồm bất kỳ loại thuế nào.

Thiết kế với AI

Soạn thảo email chuyên nghiệp, thân thiện với thiết bị di động — không cần kỹ năng kỹ thuật

Luôn phù hợp thương hiệu

Áp dụng và lưu cài đặt phong cách để tùy chỉnh mọi mẫu

Tối ưu hóa và phát triển

Theo dõi kết quả hiệu suất để đưa chiến dịch lên tầm cao mới

Leonardo Amoyr

Với Hostinger Reach, tôi có thể xây dựng, tiếp thị và phát triển — tất cả cùng một nơi. Không cần thêm công cụ nào, mọi thứ đều hoạt động.

Leonardo Amoyr

Doanh nhân & Người sáng tạo nội dung

Việc tiếp cận đối tượng trở nên dễ dàng hơn

Tạo email có tỷ lệ chuyển đổi cao và mở rộng phạm vi tiếp cận một cách dễ dàng.
Tạo, gửi và phát triển với các email được thiết kế để đáp ứng mục tiêu.

AI làm những việc khó khăn

Tạo, gửi và phát triển với các email được thiết kế để đáp ứng mục tiêu.
Cách dễ dàng và nhanh chóng để tạo bố cục, nội dung và hình ảnh thực tiễn tốt nhất.
Tự động đồng bộ người đăng ký trang web nếu bạn đã sử dụng biểu mẫu của Hostinger Website Builder.

Tăng số người đăng ký

Tự động đồng bộ người đăng ký trang web nếu bạn đã sử dụng biểu mẫu của Hostinger Website Builder.
Đồng bộ danh bạ bằng plugin WordPress.
Theo dõi lượt mở, nhấp và hiệu suất trong thời gian thực — biết ngay những gì hiệu quả.

Tự tin gửi và mở rộng quy mô

Theo dõi lượt mở, nhấp và hiệu suất trong thời gian thực — biết ngay những gì hiệu quả.
Đưa ra quyết định thông minh hơn với thông tin chi tiết rõ ràng, dễ đọc về chiến dịch.
Reach

Bước vào kỷ nguyên mới của tiếp thị qua email

Câu hỏi thường gặp về tiếp thị qua email Hostinger Reach

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp về các công cụ tiếp thị qua email và các chiến dịch email nói chung.

Tiếp thị qua email là gì?

Dịch vụ tiếp thị qua email của Hostinger Reach là gì?

Hostinger Reach khác với các ứng dụng tiếp thị qua email khác như thế nào?

Chi phí sử dụng Hostinger Reach là bao nhiêu?

Tôi cần thực hiện những bước nào để gửi chiến dịch email với Hostinger Reach?

Có thể sử dụng Hostinger Reach để tạo chiến dịch nhỏ giọt không?

Làm thế nào để xây dựng danh sách email cho các chiến dịch của tôi?

Cách Reach đảm bảo sự tuân thủ và khả năng gửi thư?

Có thể tích hợp dịch vụ của bên thứ ba với Hostinger Reach không?