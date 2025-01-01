Hostinger Reach được xây dựng cho sự đơn giản, tốc độ và hiệu quả – không cần kinh nghiệm thiết kế hay tiếp thị. Không giống hầu hết các công cụ email khác, Reach là công cụ tạo mẫu được hỗ trợ bởi AI. Dù là ra mắt sản phẩm, ưu đãi đặc biệt hay bản tin cập nhật, Reach sẽ ngay lập tức tạo ra một email chuyên nghiệp, thân thiện với thiết bị di động. Reach không chỉ viết nội dung cho bạn mà còn gợi ý bố cục tốt nhất cho email và lưu cài đặt kiểu dáng để bạn không bao giờ phải bắt đầu lại từ đầu.

Mọi mẫu đều có thể tùy chỉnh, vì vậy email của bạn phản ánh giao diện, cảm nhận và giọng điệu thương hiệu. Và vì các mẫu được xây dựng dựa trên những phương pháp hay nhất đã được chứng minh, chúng được tối ưu hóa để dễ đọc, dễ tiếp cận và thu hút người đọc.

Reach được tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm còn lại của bộ sản phẩm Hostinger. Bạn có thể thiết lập tên miền chuyên nghiệp và địa chỉ email doanh nghiệp để gửi email từ địa chỉ email mang thương hiệu của riêng bạn, xây dựng niềm tin với khách hàng và cải thiện khả năng gửi email.