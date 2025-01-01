Mulai online: paket dan layanan murah

Email & Marketing

0
50k
DISKON 0%

Bulanan

Hingga 500 pelanggan baru per bulan

Rp  99.900 /bln
Untuk 1 bulan. Harga perpanjangan Rp99.900/bln.
Kirim 3 500 email per bulan
Dapatkan 5 pesan AI gratis per bulan
Tanpa logo Reach di semua email
TERPOPULER
DISKON 67%

Tahunan

Hingga 500 pelanggan baru per bulan

Rp  32.900 /bln
Untuk 12 bulan. Harga perpanjangan Rp32.900/bln.
Kirim 3 500 email per bulan
Dapatkan 5 pesan AI gratis per bulan
Tanpa logo Reach di semua email
Gratis

Free

Hingga 100 pelanggan berbeda per bulan

Rp  0 /bln
Renews at Rp16.900/bln.
Kirim 200 email per bulan
Dapatkan 5 pesan AI gratis per bulan
Tanpa logo Reach di semua email

Included in every plan

Sinkronkan otomatis pelanggan Website Builder Anda
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
Bantuan pelanggan 24/7

Desain dengan AI

Email profesional yang mobile friendly, cocok untuk pemula.

Desain sesuai brand

Terapkan dan simpan pengaturan tampilan template email

Optimalkan dan kembangkan

Pantau performa email untuk hasil terbaik

Leonardo Amoyr

Dengan Hostinger Reach, saya bisa buat, kirim, dan kembangkan email langsung di satu tempat. Tanpa tool lain. Praktis.

Jangkau audiens jadi lebih mudah

Buat email yang efektif dan perluas jangkauan dengan mudah.
Serahkan tugas sulit pada AI

Masukkan prompt, kirim, dan dapatkan email yang sesuai target Anda.
Naikkan jumlah pelanggan

Jika Anda telah menggunakan Formulir Website Builder Hostinger, pelanggan situs akan disinkronkan secara otomatis.
Kirim pesan dan perluas jangkauan tanpa ragu

Lihat performa email dengan jumlah dibuka dan diklik terbanyak secara langsung.
Reach

Era baru buat email marketing

Tanya jawab (FAQ) email marketing Hostinger Reach

Pertanyaan dan jawaban seputar tool email marketing dan email promosi secara umum.

Apa itu email marketing?

Apa itu layanan email marketing Hostinger Reach?

Apa bedanya Hostinger Reach dari aplikasi email marketing lainnya?

Berapa harga berlangganan Hostinger Reach?

Bagaimana cara mengirim email marketing menggunakan Hostinger Reach?

Bisakah Hostinger Reach digunakan untuk membuat drip campaign?

Bagaimana cara buat daftar email untuk promosi brand saya?

Bagaimana Reach memastikan email terkirim dan sesuai aturan?

Bisakah Hostinger Reach diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga?