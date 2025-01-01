Hostinger Reach dirancang agar mudah digunakan, cepat dengan hasil maksimal, tanpa perlu pengalaman desain atau marketing. Berbeda dari tool buat email lainnya, Reach sudah dilengkapi dengan pembuatan template berbasis AI. Reach bisa buat email untuk peluncuran produk, promo spesial, atau newsletter yang tentunya pas dengan tampilan seluler. Tidak hanya menulis konten untuk Anda, tapi juga menyarankan layout terbaik dan menyimpan pengaturan gaya agar Anda tidak perlu memulai dari nol.



Setiap template bisa disesuaikan dengan tampilan, nuansa, dan identitas brand Anda. Template juga telah dioptimalkan agar mudah dibaca, diakses, dan menarik bagi pembaca.

Reach terintegrasi dengan produk Hostinger lainnya. Anda bisa buat domain profesional dan alamat email bisnis menggunakan nama brand Anda yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan audiens dan pengiriman email Anda.