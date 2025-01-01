Saat memulai coba gratis, kami akan langsung membantu Anda membuat email marketing yang efektif. Anda bisa mulai dengan buat alamat email profesional dan lengkapi info brand (nama, logo, warna). Jadi, semua email yang Anda buat akan sesuai dengan identitas brand Anda.
Jika Anda punya domain di Hostinger, cukup sekali klik untuk buat email menggunakan domain Anda.
Untuk mengirim email promosi, Anda hanya perlu menambahkan judul, memilih template, dan penerima email. Sebelum email dikirim ke audiens, Anda juga bisa coba kirim email percobaan ke email Anda untuk lihat tampilannya.