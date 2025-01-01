Jangan lewatkan promo Black Friday:

Berapa banyak subscriber yang Anda miliki?

0
50k
Bulanan

Hingga 500 pelanggan baru per bulan

Rp  99.900
Rp  99.900 /bln

Kirim 3 500 email per bulan
Dapatkan 5 pesan AI gratis per bulan
Email tanpa logo Reach
Setup automasi email
Tahunan

Hingga 500 pelanggan baru per bulan

Rp  99.900
Rp  26.900 /bln

Kirim 3 500 email per bulan
Dapatkan 5 pesan AI gratis per bulan
Email tanpa logo Reach
Setup automasi email
Hingga 100 pelanggan berbeda per bulan

Rp  16.900
Rp  0 /bln

Kirim 200 email per bulan
Email tanpa logo Reach
Setup automasi email

Dapatkan di semua paket

Pelanggan Website Builder otomatis tersinkron
Buat konsep dan konten email marketing
Data performa dan hasil email campaign
Bantuan pelanggan 24/7

Desain dengan AI

Email profesional yang mobile friendly, cocok untuk pemula.

Desain sesuai brand

Terapkan dan simpan pengaturan tampilan template email

Optimalkan dan kembangkan

Pantau performa email untuk hasil terbaik

Leonardo Amoyr

Dengan Hostinger Reach, saya bisa buat, kirim, dan kembangkan email langsung di satu tempat. Tanpa tool lain. Praktis.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur & Content Creator

Jangkau audiens jadi lebih mudah

Buat email yang efektif dan perluas jangkauan dengan mudah.
Masukkan prompt, kirim, dan dapatkan email yang sesuai target Anda.

Serahkan tugas sulit pada AI

Masukkan prompt, kirim, dan dapatkan email yang sesuai target Anda.
Solusi praktis dan cepat untuk buat layout, konten, dan visual berkualitas.
Jika Anda telah menggunakan Formulir Website Builder Hostinger, pelanggan situs akan disinkronkan secara otomatis.

Naikkan jumlah pelanggan

Jika Anda telah menggunakan Formulir Website Builder Hostinger, pelanggan situs akan disinkronkan secara otomatis.
Sinkronkan kontak Anda dengan plugin WordPress.
Lihat performa email dengan jumlah dibuka dan diklik terbanyak secara langsung.

Kirim pesan dan perluas jangkauan tanpa ragu

Lihat performa email dengan jumlah dibuka dan diklik terbanyak secara langsung.
Buat keputusan tepat dengan data performa email yang ringkas dan jelas.
Reach

Era baru buat email marketing

Tanya jawab (FAQ) email marketing Hostinger Reach

Pertanyaan dan jawaban seputar tool email marketing dan email campaign.

Apa itu email marketing?

Apa itu layanan email marketing Hostinger Reach?

Apa bedanya Hostinger Reach dengan tool email marketing lain?

Berapa biaya langganan Hostinger Reach?

Bagaimana cara mengirim email marketing pakai Hostinger Reach?

Apakah bisa buat drip campaign di Hostinger Reach?

Bagaimana cara buat daftar email untuk promosi brand saya?

Bagaimana cara Reach menjaga kepatuhan dan memastikan email terkirim?

Apakah bisa integrasi Hostinger Reach dengan layanan pihak ketiga?