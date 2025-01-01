Pedoman utama kami
10 prinsip Hostinger
Kami menerapkan prinsip Hostinger dalam setiap aspek pekerjaan kami, dimulai dari perekrutan dan berlanjut melalui cara kami mengeksekusi, membuat keputusan, dan memberikan umpan balik.
Obsesi pelanggan
Anda mulai dengan pelanggan dan bekerja mundur.
Anda melakukan penelitian secara ekstensif dan berusaha keras untuk memahami pelanggan kami dengan lebih baik.
Anda bekerja keras untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan pelanggan.
Kepemilikan
Anda sangat peduli terhadap pelanggan kami dan kesuksesan Hostinger.
Anda bersemangat: berkomitmen dalam hati dan pikiran.
Anda membuat keputusan berdasarkan jangka panjang.
Anda bertindak atas nama seluruh perusahaan, bukan hanya tim Anda. Anda tidak pernah berkata, "Itu bukan tugas saya."
Belajar dan bersikap ingin tahu
Anda terus belajar dan selalu berusaha meningkatkan diri.
Anda ingin tahu tentang kemungkinan-kemungkinan baru dan bertindak untuk menjelajahinya.
Sudah menjadi sifat Anda untuk berinovasi.
Mempekerjakan dan mengembangkan yang terbaik
Anda selalu mempekerjakan orang yang lebih baik dari diri Anda sendiri.
Anda hanya mempertahankan orang-orang yang sangat efektif.
Pemimpin mengembangkan pemimpin lain dan mengambil peran mereka dalam melatih orang lain dengan serius.
Anda membantu orang untuk berkembang dalam organisasi.
Standar tertinggi
Anda berupaya mencapai standar tertinggi; banyak orang mungkin menganggap standar ini terlalu tinggi.
Anda menginspirasi orang lain dengan rasa haus Anda akan keunggulan.
Anda terus-menerus meningkatkan standar dan mendorong tim Anda untuk memberikan layanan berkualitas tinggi.
Kebebasan dan tanggung jawab
Anda termotivasi sendiri, sadar diri, disiplin diri, dan mampu memperbaiki diri.
Anda tidak menunggu atau ingin diberi tahu apa yang harus dilakukan.
Anda mencintai kebebasan, dan Anda layak mendapatkannya.
Fokus
Anda terus-menerus bertanya pada diri sendiri, "Apa hal terbaik yang dapat saya lakukan hari ini yang akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang?"
Anda pandai menggunakan data untuk mendukung intuisi dan membuat keputusan.
Anda berpikir secara strategis dan dapat mengartikulasikan apa yang Anda coba lakukan dan apa yang tidak Anda coba lakukan.
Bias terhadap tindakan
Kecepatan penting dalam bisnis.
Banyak keputusan dan tindakan yang dapat dibatalkan dan tidak memerlukan studi ekstensif.
Anda mempromosikan perilaku berorientasi tindakan, bukan pekerjaan berbasis diskusi.
Keberanian dan kejujuran
Anda mengatakan apa yang Anda pikirkan, meskipun itu tidak mengenakkan.
Kalian saling memberikan masukan yang jujur dan tidak pernah menunda untuk melakukannya.
Anda membuat keputusan sulit tanpa merasa menderita.
Anda mempertanyakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kami.
Memberikan hasil
Anda memberikan hasil dengan kualitas tertinggi dan tepat waktu.
Anda mengakui dan merayakan pencapaian.
