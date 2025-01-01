Unsere wichtigsten Richtlinien
10 Hostinger-Prinzipien
Wir wenden die Hostinger-Prinzipien in jedem Aspekt unserer Arbeit an, angefangen bei der Personalbeschaffung bis hin zur Ausführung unserer Aufgaben, der Entscheidungsfindung und dem Feedbackgeben.
Kundenbesessenheit
Man beginnt mit dem Kunden und arbeitet sich rückwärts vor.
Sie recherchieren intensiv und bemühen sich, unsere Kunden besser zu verstehen.
Sie arbeiten mit großem Einsatz daran, das Vertrauen Ihrer Kunden zu gewinnen und zu erhalten.
Eigentum
Sie kümmern sich sehr um unsere Kunden und den Erfolg von Hostinger.
Du bist leidenschaftlich: engagiert mit Herz und Verstand.
Sie treffen Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Überlegungen.
Sie handeln im Namen des gesamten Unternehmens, nicht nur Ihres Teams. Sie sagen niemals: „Das ist nicht meine Aufgabe.“
Lerne und sei neugierig
Du lernst ständig dazu und bist immer bestrebt, dich zu verbessern.
Sie sind neugierig auf neue Möglichkeiten und handeln, um diese zu erkunden.
Es liegt in Ihrer Natur, innovativ zu sein.
Stellen Sie die besten Mitarbeiter ein und fördern Sie sie.
Man stellt immer bessere Leute ein als sich selbst.
Man behält nur hochleistungsfähige Mitarbeiter.
Führungskräfte entwickeln weitere Führungskräfte und nehmen ihre Rolle als Coaches anderer ernst.
Sie helfen Menschen dabei, innerhalb des Unternehmens aufzusteigen.
Höchste Standards
Sie streben nach höchsten Standards; viele mögen diese Standards für übertrieben hoch halten.
Du inspirierst andere mit deinem Streben nach Exzellenz.
Sie setzen die Messlatte immer höher und motivieren Ihr Team zu Höchstleistungen.
Freiheit und Verantwortung
Sie sind selbstmotiviert, selbstreflektiert, selbstdiszipliniert und bestrebt, sich selbst zu verbessern.
Sie warten nicht und wollen sich nicht vorschreiben lassen, was Sie tun sollen.
Du liebst die Freiheit, und du verdienst sie.
Fokus
Sie fragen sich ständig: „Was ist das Beste, was ich heute tun kann, um langfristig erfolgreich zu sein?“
Sie sind gut darin, Daten zur Unterstützung Ihrer Intuition und zur Entscheidungsfindung zu nutzen.
Sie denken strategisch und können klar formulieren, was Sie tun wollen und was nicht.
Handlungsorientierung
Geschwindigkeit ist im Geschäftsleben entscheidend.
Viele Entscheidungen und Handlungen sind reversibel und bedürfen keiner eingehenden Untersuchung.
Sie fördern handlungsorientiertes Verhalten anstelle von diskussionsbasierter Arbeit.
Mut und Offenheit
Du sagst, was du denkst, auch wenn es unangenehm ist.
Ihr gebt euch gegenseitig offenes Feedback und zögert nie damit.
Sie treffen schwierige Entscheidungen ohne langes Grübeln.
Sie stellen Handlungen in Frage, die mit unseren Prinzipien unvereinbar sind.
Ergebnisse liefern
Sie liefern Ergebnisse von höchster Qualität und termingerecht.
Man erkennt Erfolge an und feiert sie.
