10 Hostinger-principes
Wij passen de principes van Hostinger toe in elk aspect van ons werk. Dat begint bij het aannemen van personeel en loopt door tot de manier waarop we zaken doen, beslissingen nemen en feedback geven.
Klantenobsessie
Je begint bij de klant en werkt terug.
Je doet uitgebreid onderzoek en streeft ernaar onze klanten beter te begrijpen.
U doet er alles aan om het vertrouwen van uw klanten te verdienen en te behouden.
Eigendom
U geeft veel om onze klanten en het succes van Hostinger.
Je bent gepassioneerd: toegewijd met hart en ziel.
U neemt beslissingen op basis van de lange termijn.
Je treedt op namens het hele bedrijf, niet alleen namens je team. Je zegt nooit: "Dat is niet mijn taak."
Leer en wees nieuwsgierig
Je leert voortdurend en streeft er altijd naar jezelf te verbeteren.
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en onderneemt actie om deze te verkennen.
Het zit in jouw aard om te innoveren.
Huur en ontwikkel de beste
Je neemt altijd mensen aan die beter zijn dan jijzelf.
Je houdt alleen zeer effectieve mensen aan.
Leiders ontwikkelen leiders en nemen hun rol in het coachen van anderen serieus.
Je helpt mensen om binnen de organisatie te groeien.
Hoogste normen
U streeft naar de hoogste standaarden. Veel mensen vinden deze standaarden misschien buitensporig hoog.
Met jouw drang naar uitmuntendheid inspireer je anderen.
Je legt de lat steeds hoger en stimuleert je team om diensten van hoge kwaliteit te leveren.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
U bent zelfgemotiveerd, zelfbewust, zelfgedisciplineerd en zelfverbeterend.
Je wacht niet af en wilt niet dat anderen je vertellen wat je moet doen.
Jij houdt van vrijheid en je verdient het.
Focus
Je vraagt jezelf voortdurend af: "Wat is het beste wat ik vandaag kan doen om op de lange termijn succesvol te zijn?"
U bent goed in het gebruiken van data om uw intuïtie te ondersteunen en beslissingen te nemen.
Je denkt strategisch en kunt duidelijk verwoorden wat je wel en niet probeert te doen.
Vooringenomenheid ten opzichte van actie
Snelheid is belangrijk in het zakenleven.
Veel beslissingen en acties zijn omkeerbaar en behoeven geen uitgebreide studie.
U stimuleert actiegericht gedrag in plaats van discussiegericht werk.
Moed en openhartigheid
Je zegt wat je denkt, ook al voelt het ongemakkelijk.
Jullie geven elkaar openhartige feedback en wachten daar nooit mee.
Je neemt moeilijke beslissingen zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen.
U stelt handelingen ter discussie die in strijd zijn met onze principes.
Resultaten leveren
U levert resultaten van de hoogste kwaliteit en op tijd.
Je erkent en viert prestaties.
