Nossas principais diretrizes
10 princípios da Hostinger
Aplicamos os princípios da Hostinger em todos os aspectos do nosso trabalho, começando pela contratação e abrangendo a forma como executamos as tarefas, tomamos decisões e fornecemos feedback.
Obsessão pelo cliente
Você começa com o cliente e trabalha de trás para frente.
Você realiza pesquisas extensivas e se esforça para entender melhor nossos clientes.
Você se empenha ao máximo para conquistar e manter a confiança do cliente.
Propriedade
Você se importa profundamente com nossos clientes e com o sucesso da Hostinger.
Você é apaixonado: comprometido de coração e mente.
Você toma decisões pensando no longo prazo.
Você age em nome de toda a empresa, não apenas da sua equipe. Você nunca diz "isso não é da minha alçada".
Aprenda e seja curioso.
Você está constantemente aprendendo e sempre buscando se aprimorar.
Você tem curiosidade por novas possibilidades e age para explorá-las.
Inovar está na sua natureza.
Contrate e desenvolva os melhores
Você sempre contrata pessoas melhores do que você mesmo.
Você só mantém pessoas altamente eficazes.
Líderes formam outros líderes e levam a sério seu papel de orientar e treinar outras pessoas.
Você ajuda as pessoas a crescerem dentro da organização.
Padrões mais elevados
Você se esforça para atingir os mais altos padrões; muitos podem achar que esses padrões são excessivamente altos.
Você inspira os outros com sua sede de excelência.
Você eleva constantemente o padrão e motiva sua equipe a fornecer serviços de alta qualidade.
Liberdade e responsabilidade
Você é automotivado, autoconsciente, autodisciplinado e busca o aprimoramento constante.
Você não espera nem quer que lhe digam o que fazer.
Você ama a liberdade e a merece.
Foco
Você se pergunta constantemente: "Qual é a melhor coisa que posso fazer hoje que contribuirá para o sucesso a longo prazo?"
Você é bom em usar dados para apoiar sua intuição e tomar decisões.
Você pensa estrategicamente e consegue articular o que está tentando fazer e o que não está.
Tendência à ação
Nos negócios, a velocidade é fundamental.
Muitas decisões e ações são reversíveis e não necessitam de estudos aprofundados.
Você promove comportamentos orientados para a ação, em vez de trabalhos baseados em discussões.
Coragem e franqueza
Você diz o que pensa, mesmo que seja desconfortável.
Vocês dão feedback sincero um ao outro e nunca esperam para fazê-lo.
Você toma decisões difíceis sem se angustiar.
Você questiona ações que são inconsistentes com nossos princípios.
Entregar resultados
Você entrega resultados com a mais alta qualidade e dentro do prazo.
Você reconhece e celebra as conquistas.
