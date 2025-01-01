Nuestras principales directrices
10 principios de Hostinger
Aplicamos los principios de Hostinger en todos los aspectos de nuestro trabajo, comenzando con la contratación y continuando con la forma en que ejecutamos, tomamos decisiones y brindamos retroalimentación.
Obsesión por el cliente
Empiece con el cliente y trabaje hacia atrás.
Investiga exhaustivamente y te esfuerzas por comprender mejor a nuestros clientes.
Trabaja con gran esfuerzo para ganar y mantener la confianza del cliente.
Propiedad
Usted se preocupa profundamente por nuestros clientes y el éxito de Hostinger.
Eres apasionado: comprometido en corazón y mente.
Tomas decisiones pensando en el largo plazo.
Actúas en nombre de toda la empresa, más allá de tu equipo. Nunca dices "ese no es mi trabajo".
Aprende y sé curioso
Aprendes constantemente y siempre buscas mejorar.
Sientes curiosidad por nuevas posibilidades y actúas para explorarlas.
Está en tu naturaleza innovar.
Contrata y desarrolla a los mejores
Siempre contratas personas mejores que tú.
Mantén sólo a personas altamente efectivas.
Los líderes desarrollan líderes y toman en serio su papel de entrenador de otros.
Ayuda a las personas a escalar dentro de la organización.
Los más altos estándares
Usted se esfuerza por alcanzar los estándares más altos; muchos pueden pensar que estos estándares son excesivamente altos.
Inspiras a otros con tu sed de excelencia.
Eleva continuamente el listón y motiva a tu equipo para ofrecer servicios de alta calidad.
Libertad y responsabilidad
Eres automotivado, consciente de ti mismo, autodisciplinado y con ganas de superarte.
No esperas ni quieres que te digan qué hacer.
Amas la libertad y te la mereces.
Enfocar
Constantemente te preguntas: "¿Qué es lo mejor que puedo hacer hoy que contribuirá al éxito a largo plazo?"
Eres bueno usando datos para apoyar tu intuición y tomar decisiones.
Piensas estratégicamente y puedes articular lo que estás y lo que no estás intentando hacer.
Sesgo hacia la acción
La velocidad es importante en los negocios.
Muchas decisiones y acciones son reversibles y no necesitan un estudio extenso.
Fomenta un comportamiento orientado a la acción, en lugar de un trabajo basado en la discusión.
Coraje y franqueza
Dices lo que piensas, aunque sea incómodo.
Se brindan mutuamente comentarios sinceros y nunca esperan para hacerlo.
Tomas decisiones difíciles sin agonizar.
Cuestionas acciones incompatibles con nuestros principios.
Entregar resultados
Entrega resultados con la más alta calidad y en el momento oportuno.
Reconoces y celebras los logros.
Más sobre nuestra cultura
Dar forma a una cultura empresarial que garantice el éxito: de la visión a la realidad
¿Recuerdas aquella reunión en la que un asunto menor desencadenó un debate interminable y, al final, todos olvidaron de qué estaban discutiendo?
Aprendizaje en acción: Cómo Hostinger fomenta una cultura de curiosidad
En Hostinger, el aprendizaje no es solo una palabra de moda: es el motor de nuestra innovación. En un mundo tecnológico donde el avance de ayer es la base del mañana, no solo nos mantenemos al día con las tendencias; adoptamos el aprendizaje como un ritual diario que impulsa el crecimiento personal y colectivo.
Alcanzando su máximo potencial: Lecciones sobre cómo construir nuestro sistema de gestión del rendimiento para personas automotivadas
Hostinger ha sido reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento de Europa por quinto año consecutivo. Uno de los principales factores detrás de este notable resultado es nuestro esfuerzo por fomentar una cultura de alto rendimiento.