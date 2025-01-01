Le nostre linee guida principali

10 principi di Hostinger

Applichiamo i principi di Hostinger in ogni aspetto del nostro lavoro, a partire dalle assunzioni e proseguendo con il modo in cui eseguiamo, prendiamo decisioni e forniamo feedback.

Ossessione per il cliente

Si inizia dal cliente e si procede a ritroso.
Fai ricerche approfondite e ti impegni a comprendere meglio i nostri clienti.
Lavori con grande impegno per guadagnare e mantenere la fiducia dei clienti.

Proprietà

Hai molto a cuore i nostri clienti e il successo di Hostinger.
Sei appassionato: impegnato nel cuore e nella mente.
Prendi decisioni basate sul lungo termine.
Agisci per conto dell'intera azienda, non solo del tuo team. Non dire mai "non è compito mio".

Impara e sii curioso

Impari costantemente e cerchi sempre di migliorarti.
Sei curioso di scoprire nuove possibilità e agisci per esplorarle.
È nella tua natura innovare.

Assumi e sviluppa i migliori

Assumi sempre persone migliori di te.
Si mantengono solo persone altamente efficaci.
I leader formano altri leader e prendono sul serio il loro ruolo di coach degli altri.
Aiuti le persone a crescere all'interno dell'organizzazione.

Standard più elevati

Ti sforzi di raggiungere gli standard più elevati; molti potrebbero pensare che questi standard siano eccessivamente elevati.
Ispiri gli altri con la tua sete di eccellenza.
Alzi costantemente l'asticella e guidi il tuo team a fornire servizi di alta qualità.

Libertà e responsabilità

Sei una persona motivata, consapevole, autodisciplinata e incline al miglioramento personale.
Non aspetti e non vuoi che ti venga detto cosa fare.
Ami la libertà e te la meriti.

Messa a fuoco

Ti chiedi costantemente: "Qual è la cosa migliore che posso fare oggi che contribuirà al successo a lungo termine?"
Sei bravo a usare i dati per supportare il tuo intuito e prendere decisioni.
Pensi in modo strategico e riesci ad esprimere chiaramente cosa stai cercando di fare e cosa non stai cercando di fare.

Tendenza all'azione

Negli affari la velocità è importante.
Molte decisioni e azioni sono reversibili e non necessitano di studi approfonditi.
Promuovi un comportamento orientato all'azione, piuttosto che un lavoro basato sulla discussione.

Coraggio e sincerità

Dici quello che pensi, anche se ti mette a disagio.
Vi date reciprocamente feedback sinceri e non aspettate mai a farlo.
Prendi decisioni difficili senza angosciarti.
Metti in dubbio azioni incoerenti con i nostri principi.

Fornire risultati

Fornisci risultati della massima qualità e nei tempi previsti.
Riconosci e celebri i risultati ottenuti.

