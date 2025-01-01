Non perderti le offerte del Black Friday:

Mensile

Fino a 500 abbonati unici al mese

5,99  €
5,99  € /mese

Offerta a tempo limitato
Per 1 mese. Si rinnova a 5,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Nessun logo Reach nelle tue email
Imposta le automazioni di posta elettronica
Annuale

Fino a 500 abbonati unici al mese

5,99  €
1,99  € /mese

Offerta a tempo limitato
Per 12 mesi. Si rinnova a 1,99 €/mese.
Invia 3 500 email al mese
Ricevi 5 messaggi AI gratuiti al mese
Nessun logo Reach nelle tue email
Imposta le automazioni di posta elettronica
Gratuito

Provalo gratuitamente

Fino a 100 abbonati unici al mese

0,99  €
0,00  € /mese

Si rinnova a 0,99 €/mese.
Garanzia di rimborso di 30 giorni
Invia 200 email al mese
Nessun logo Reach nelle tue email
Imposta le automazioni di posta elettronica

Incluso in ogni piano

Sincronizza automaticamente gli abbonati del tuo website builder
Email marketing completo, dal contenuto al design
Monitora le analisi e i risultati delle campagne email
Goditi il supporto 24/7

Progetta con l'AI

Crea email professionali e ottimizzate per i dispositivi mobile, senza bisogno di competenze tecniche

Sempre in linea con il brand

Applica e salva le impostazioni di stile per personalizzare ogni template

Ottimizza e cresci

Tieni traccia dei risultati delle prestazioni per portare le tue campagne a nuovi livelli

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, posso creare, commercializzare e far crescere il mio sito, tutto in un unico posto. Non servono strumenti aggiuntivi, funziona e basta.

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

Raggiungere il tuo pubblico è appena diventato più facile

Crea email ad alto tasso di conversione e amplia la tua portata, senza sforzo.
Scrivi prompt, invia e fai crescere la tua attività con email progettate per raggiungere i tuoi obiettivi.

L'AI si occupa del lavoro difficile

Scrivi prompt, invia e fai crescere la tua attività con email progettate per raggiungere i tuoi obiettivi.
Il modo semplice e veloce per creare layout, contenuti e immagini di qualità.
Sincronizza automaticamente gli abbonati al sito web se utilizzi già i moduli del website builder di Hostinger.

Aumenta i tuoi abbonati

Sincronizza automaticamente gli abbonati al sito web se utilizzi già i moduli del website builder di Hostinger.
Sincronizza i tuoi contatti utilizzando un plugin di WordPress.
Tieni traccia di aperture, click e prestazioni in tempo reale: scopri subito cosa funziona.

Invia ed espandi con sicurezza

Tieni traccia di aperture, click e prestazioni in tempo reale: scopri subito cosa funziona.
Prendi decisioni più consapevoli grazie a informazioni chiare e semplici sulla campagna.
Reach

Entra in una nuova era dell'email marketing

FAQ sul servizio di email marketing Hostinger Reach

Trova le risposte alle domande più frequenti sui nostri servizi di email marketing e sulle campagne email in generale.

Che cos'è l'email marketing?

Che cos'è il servizio di email marketing Hostinger Reach?

In che cosa Hostinger Reach si differenzia dalle altre app di email marketing?

Quanto costa utilizzare Hostinger Reach?

Quali sono i passaggi necessari per inviare una campagna email con Hostinger Reach?

Hostinger Reach può essere utilizzato per creare una campagna drip di marketing?

Come posso creare una mailing list per le mie campagne?

In che modo Reach garantisce conformità e deliverability?

È possibile integrare servizi di terze parti con Hostinger Reach?