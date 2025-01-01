Hostinger Reach è progettato per offrire semplicità, velocità e risultati: non è richiesta alcuna esperienza di design o marketing. A differenza della maggior parte degli strumenti email, il punto di forza di Reach è il suo generatore di template basato sull'AI. Che si tratti del lancio di un prodotto, di un'offerta speciale o di un aggiornamento di una newsletter, crea all'istante un'email professionale e ottimizzata per i dispositivi mobile. Non solo scrive i contenuti per te, ma suggerisce anche il layout migliore per il tuo messaggio e salva le tue impostazioni di stile, così non dovrai mai partire da zero.

Ogni template è personalizzabile, quindi le tue email riflettono l'aspetto, il messaggio e la voce del tuo brand. E poiché i template sono realizzati utilizzando best practice comprovate, sono ottimizzati per la leggibilità, l'accessibilità e il coinvolgimento dei lettori.

Reach è strettamente integrato con il resto della suite di prodotti Hostinger. Puoi configurare un dominio professionale e un indirizzo email aziendale per inviare email dal tuo indirizzo brandizzato, creando fiducia con il tuo pubblico e migliorando la consegna delle email.