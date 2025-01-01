O Hostinger Reach foi criado para oferecer simplicidade, rapidez e resultados – sem experiência em design ou marketing. Ao contrário da maioria das ferramentas de email, o Reach baseia-se no seu criador de templates com tecnologia de IA. Seja para fazer o lançamento de um produto, divulgar uma oferta especial ou enviar uma atualização através de uma newsletter, cria instantaneamente um email profissional e otimizado para dispositivos móveis. Não só escreve o conteúdo por si, como também sugere o melhor layout para a sua mensagem e guarda as suas definições de estilo, para que não tenha de começar do início.

Todos os templates são personalizáveis, para que os seus emails reflitam a imagem e voz da sua marca. E, como são criados a partir de práticas recomendadas comprovadas, são otimizados para facilitar a legibilidade, acessibilidade e interesse do leitor.

O Reach está totalmente integrado no pacote de produtos da Hostinger. Pode configurar um domínio profissional e um endereço de email comercial para enviar emails a partir do seu próprio endereço de marca, inspirando a confiança do seu público e melhorando a capacidade de entrega dos emails.