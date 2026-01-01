Online starten: betaalbare plannen en diensten

Maandelijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

5,99  € /mnd
Voor 1 maand. Verlenging voor 5,99 €/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

MEEST POPULAIR
67% KORTING

Jaarlijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

1,99  € /mnd
Voor 12 maanden. Verlenging voor 1,99 €/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Koppel je Hostinger Website Bouwer of WordPress-site
Premium 24/7 klantenondersteuning

Gratis

Probeer gratis

Tot 100 unieke abonnees per maand

0,00  € /mnd
Wordt verlengd voor 0,99 €/mnd.
Verstuur 200 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-credits
E-mails verzenden zonder het Reach-logo
Beheer ongelimiteerd AI-aangestuurde doelgroepsegmenten
Stel automatische welkomstmails in
Bouw geautomatiseerde e-mailflows met tijdsintervallen
Automatische WooCommerce e-mails na aankoop en bij verlaten winkelmandje
Geautomatiseerde e-commerce e-mails na aankoop voor Hostinger Website Bouwer

Ontwerp met AI

Maak professionele, mobielvriendelijke e-mails – geen technische vaardigheden nodig

Altijd merkconform

Sla je stijlinstellingen op en pas ze toe op elke template

Optimaliseren en groeien

Volg de resultaten van je campagnes en til ze naar een hoger niveau

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach kan ik bouwen, marketen en groeien — alles op één plek. Geen extra tools nodig, het werkt gewoon.

Leonardo Amoyr

Ondernemer en contentmaker

Het bereiken van je doelgroep is nu nog eenvoudiger.

Ontwerp converterende e-mails en breid je bereik eenvoudig uit

AI doet het zware werk

Prompt, verzend en groei met e-mails die zijn afgestemd op jouw doelen.
Op eenvoudige en snelle wijze de beste lay-out, inhoud en beelden creëren.
Prompt, verzend en groei met e-mails die zijn afgestemd op jouw doelen.

Vergroot je abonneebestand

Synchroniseer automatisch websiteabonnees als je al gebruik maakt van Hostinger Website Bouwer Formulieren.
Synchroniseer je contacten met behulp van een WordPress plug-in.
Synchroniseer automatisch websiteabonnees als je al gebruik maakt van Hostinger Website Bouwer Formulieren.

Met vertrouwen verzenden en schalen

Track opens, klikken en prestaties in realtime — zo weet je direct wat werkt.
Neem slimmere beslissingen met heldere, gemakkelijk te lezen campagne-inzichten.
Track opens, klikken en prestaties in realtime — zo weet je direct wat werkt.
Hostinger Reach e-mail marketing services FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze e-mail marketing tools en e-mailcampagnes in het algemeen.

Wat is e-mail marketing?

Wat is de Hostinger Reach e-mail marketingservice?

Waarin verschilt Hostinger Reach van andere e-mailmarketing apps?

Hoeveel kost het om Hostinger Reach te gebruiken?

Welke stappen moet ik volgen om een e-mailcampagne met Hostinger Reach te versturen?

Kan ik Hostinger Reach gebruiken om een drip campagne op te zetten?

Hoe bouw ik een e-maillijst voor mijn campagnes?

Hoe garandeert Reach naleving en leverbaarheid?

Is het mogelijk om diensten van derden te integreren met Hostinger Reach?

