Wanneer je begint, begeleiden we je naar je eerste succesvolle campagne. Als eerste stap raden we je aan een professioneel e-mailadres aan te maken en je merkgegevens (naam, logo, kleuren) in te vullen. Zo zorg je ervoor dat al je gegenereerde e-mails al in overeenstemming zijn met je merk, aan de regels voldoen en klaar zijn om te worden verzonden.

Als je domein bij Hostinger is geregistreerd, kun je met één klik je domein instellen voor verzending van e-mails.

Als je een e-mailcampagne wilt versturen, hoef je alleen maar een naam te bedenken, een e-mailtemplate te kiezen en de ontvangers te selecteren. Voordat je op verzenden klikt, kun je ook een testmail naar jezelf sturen om te kijken hoe de mail er in je inbox uitziet.