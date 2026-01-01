Online starten: betaalbare plannen en diensten
E-mailmarketing
30-dagen-geld-terug-garantie
24/7 ondersteuning
Op elk moment opzegbaar
Hoeveel abonnees heb je?
Maandelijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
Jaarlijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
E-mailautomatiseringen
E-mail templates
E-mailcampagnes
Probeer gratis
Tot 100 unieke abonnees per maand
De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.
Ontwerp met AI
Maak professionele, mobielvriendelijke e-mails – geen technische vaardigheden nodig
Altijd merkconform
Sla je stijlinstellingen op en pas ze toe op elke template
Optimaliseren en groeien
Volg de resultaten van je campagnes en til ze naar een hoger niveau
Met Hostinger Reach kan ik bouwen, marketen en groeien — alles op één plek. Geen extra tools nodig, het werkt gewoon.