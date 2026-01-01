Online starten: betaalbare plannen en diensten
+3 mnd. gratis
Premiumvoordelen:
+3 mnd. gratis
Alles in Premium, plus:
+3 mnd. gratis
Premiumvoordelen:
+3 mnd. gratis
Alles in Premium, plus:
Profiteer van dit alles. Zonder extra kosten.
Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd
MrGreenerUK
Geweldige software en hosting, met enorm veel briljante functies, zoals gratis SSL en voor een geweldige prijs, met zeer deskundig en behulpzaam team en de AI websitebouwer is goud waard. Ik heb een website voor mijn broer gemaakt en deze binnen 2 uur bijgewerkt en geoptimaliseerd, ongelofelijk.
Jakeb Thornberry
De website bouwer van Hostinger is topklasse. Ik zie geen enkele website bouwer die er ook maar in de buurt komt. WIX en GoDaddy kunnen niet tippen aan de eenvoud en de mogelijkheden die je bij Hostinger hebt.
Darryl Remnant
De website bouwer en ondersteunende diensten van Hostinger zijn ongelooflijk goed. De website bouwer is ongekend en biedt uitgebreide tools waarmee je gemakkelijk een mooie en functionele website kunt maken.
Bouw een website op jouw manier
Drag-and-drop
Kies gewoon de inhoud die je leuk vindt, sleep deze naar de gewenste plaats en voeg deze toe.
Gebruik smart grid
Zorg ervoor dat alles perfect op elkaar is afgestemd, terwijl je jouw website verder verfijnt.
Wijzig kleuren & lettertypen
Ontdek wat de echte essentie van je merk of project weergeeft.
Pas elementen aan
Herschik elementen en maak de website die je altijd al wilde.
Desktop en mobiel bewerken
Creëer, bewerk en publiceer je website eenvoudig op het door jou gekozen apparaat.
Al genereert in een paar seconden een website die zo goed als perfect is. Het enige wat jij hoeft te doen, is de website naar eigen wens aanpassen, een paar foto's toevoegen en je bent binnen een paar minuten klaar.Lees het hele verhaal