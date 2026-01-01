একটি সেবা বেছে নিন - আজই অনলাইনে আসুন

ওয়েবসাইট নির্মাতা

১ মাস১২ মাস২৪ মাস৪৮ মাসশ্রেষ্ঠ মূল্য
80% ছাড়
Premium ওয়েবসাইট বিল্ডার
ওয়েবসাইট তৈরির প্রয়োজনীয় সবকিছু পান
৳  179.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
টি ওয়েবসাইট তৈরি করুন
৫টি ওয়েবসাইট পৃষ্ঠা
আপনার ফাইলের জন্য জিবি স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য ১টি মেইলবক্স - ১ বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
১৭০+ ডিজাইনার-মেড টেমপ্লেট থেকে বেছে নিন
AI দিয়ে মাত্র কয়েকটি ক্লিকে ইমেইল ক্যাম্পেইন তৈরি করুন এবং পাঠান
আপনার ব্যবসার SEO, ইমেইল এবং মার্কেটিংয়ের জন্য টুলস দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যান
মোবাইল এডিটিং দিয়ে যেকোনো সময় আপনার সাইট আপডেট করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
Business ওয়েবসাইট বিল্ডার
AI টুলস এবং ই-কমার্স ফিচারের সাথে এগিয়ে যান
৳  279.00 /মাস

+3 মাসিক বিনামূল্যে

৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50 ওয়েবসাইট তৈরি করুন
আনলিমিটেড ওয়েবসাইট পেজ
আপনার ফাইলের জন্য ৫০ জিবি স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

১০০০টি পর্যন্ত পণ্য বিক্রি করুন এবং সহজেই আপনার স্টোর পরিচালনা করুন
জিরো লেনদেন ফি-র সুবিধাসহ আপনার প্রফিটের ১০০% নিজের রাখুন
আরও বেশি কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে ১০০+ পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করুন
লাইভ অ্যানালিটিক্স দিয়ে পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন
বিল্ট-ইন Printful ইন্টিগ্রেশন দিয়ে কাস্টম মার্চ বিক্রি করুন
AI টেক্সট এডিটর দিয়ে আপনার কপি পোলিশ করুন
AI ইমেজ জেনারেটর ব্যবহার করে অসাধারণ ভিজ্যুয়াল তৈরি করুন
AI ব্লগ পোস্ট জেনারেটর দিয়ে আপনার গল্প শেয়ার করুন
ইমেজ আপলোড করুন এবং AI প্রোডাক্ট জেনারেটর দিয়ে ডেসক্রিপশন জেনারেট করুন
AI লোগো মেকার দিয়ে দ্রুত আপনার ব্র্যান্ড পরিচয় আইডেন্টিটি ডিজাইন করুন
AI SEO অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে আপনার কন্টেন্ট অপ্টিমাইজ করুন
লিঙ্ক ইন বায়ো দিয়ে ক্লিকগুলিকে কাস্টমারে পরিণত করুন
এই সব উপভোগ করুন। কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই।

এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা, কোনও কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই
সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টিগ্রেশন
প্রফেশনালভাবে ডিজাইন করা টেমপ্লেট
মোবাইল এডিটিং
গুগলে উচ্চতর র‍্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য SEO টুল
২৪/৭ গ্রাহক সহায়তা

বিশ্বব্যাপী 4+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের দ্বারা বিশ্বস্ত

হোস্টিংগারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ কীভাবে তাদের স্বপ্ন এবং ধারণা অনলাইনে নিয়ে এসেছে তা আবিষ্কার করুন।

MrGreenerUK

Review provider

অসাধারণ সফটওয়্যার এবং হোস্টিং, বিনামূল্যে SSL এর মতো অসংখ্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং দুর্দান্ত দামের পাশাপাশি অত্যন্ত জ্ঞানী সহায়ক কর্মীদের সাথে এবং A.I ওয়েবসাইট নির্মাতার মূল্য সোনার মতো। আমি আমার ভাইয়ের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছি এবং 2 ঘন্টার মধ্যে এটিকে অবিশ্বাস্যভাবে সামঞ্জস্য এবং পরিবর্তন করেছি।

Jakeb Thornberry

Review provider

হোস্টিংগারের ওয়েবসাইট নির্মাতা শীর্ষ স্তরের। আমি কোনও ওয়েবসাইট নির্মাতাকে এর কাছাকাছি দেখতে পাই না। WIX এবং GoDaddy এখানে আপনার সরলতা এবং সামগ্রিক সম্ভাবনার সাথে তুলনাও করতে পারে না।

Darryl Remnant

Review provider

হোস্টিংগারের ওয়েবসাইট নির্মাতা এবং সহায়তা পরিষেবাগুলি অবিশ্বাস্যভাবে দুর্দান্ত। ওয়েবসাইট নির্মাতা অতুলনীয়, সহজেই একটি অত্যাশ্চর্য এবং কার্যকরী ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য ব্যাপক সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটি ওয়েবসাইট তৈরি করুন

ব্যবহারকারী-বান্ধব, স্বজ্ঞাত কাস্টমাইজেশন সরঞ্জামগুলির সাহায্যে আপনার ওয়েবসাইটকে অনায়াসে নিখুঁত করুন।
টেনে আনুন এবং ফেলে দিন

টেনে আনুন এবং ফেলে দিন

আপনার পছন্দের কন্টেন্টটি তুলে নিন, যেখানে খুশি টেনে আনুন এবং যথাস্থানে রেখে দিন।

স্মার্ট গ্রিড ব্যবহার করুন

স্মার্ট গ্রিড ব্যবহার করুন

আপনার ওয়েবসাইটটি সুন্দরভাবে সাজানোর সময় সবকিছু নিখুঁতভাবে সারিবদ্ধ রাখুন।

রঙ এবং ফন্ট পরিবর্তন করুন

রঙ এবং ফন্ট পরিবর্তন করুন

আপনার ব্র্যান্ড বা প্রকল্পের সারমর্ম কী তা সত্যিই অন্বেষণ করুন।

উপাদানগুলি কাস্টমাইজ করুন

উপাদানগুলি কাস্টমাইজ করুন

আপনার সবসময়ের পছন্দের ওয়েবসাইট তৈরি করতে উপাদানগুলিকে পুনর্বিন্যাস করুন।

ডেস্কটপ এবং মোবাইল সম্পাদনা

ডেস্কটপ এবং মোবাইল সম্পাদনা

আপনার পছন্দের ডিভাইসে সহজেই আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করুন, সম্পাদনা করুন এবং প্রকাশ করুন।

Jarrott Brown

আল-এর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে যা মোটামুটি নিখুঁত। আপনাকে কেবল এটিকে আপনার পছন্দ অনুসারে পরিবর্তন করতে হবে, কয়েকটি ছবি যোগ করতে হবে এবং আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে এটি তৈরি করতে প্রস্তুত

আরও পড়ুন

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যদি আপনি ১০০% সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনার ক্রয়ের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার অর্থ ফেরতের অনুরোধ করতে পারেন। প্রক্রিয়াটি মসৃণ এবং ঝুঁকিমুক্ত। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন (বহির্ভূত ক্ষেত্র প্রযোজ্য হতে পারে)।

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

