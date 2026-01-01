أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

منشئ المواقع الإلكترونية

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

دعم 24/7

يمكنك الإلغاء متى أردت

شهر واحد12 شهرًا24 شهرًا48 شهرًاأفضل قيمة
79% خصم
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
MAD  13.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
5 صفحات موقع
2GB من مساحة التخزين لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Premium:

دومين مجاني لمدة سنة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
اختر من بين أكثر من 170 قالبًا مصممًا
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
نمو أسرع باستخدام أدوات SEO والبريد الإلكتروني وتسويق أعمالك
قم بتحديث موقعك في أي وقت باستخدام التحرير عبر الهاتف المحمول
الأكثر شهرة
75% خصم
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
MAD  20.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
إنشاء 50 مواقع إلكترونية
صفحات مواقع غير محدودة
50GB من مساحة التخزين لملفاتك
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

بيع ما يصل إلى 1000 منتج وإدارة متجرك بسهولة
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المباشرة
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
قم بتحسين نسختك باستخدام محرر النصوص AI الخاص بنا
أنشئ صورًا مميّزة باستخدام أداة AI لتوليد الصور
شارك قصتك مع منشئ منشورات مدونتنا بالـAI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
قم بتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام مساعد SEO بالـAI
حوّل النقرات إلى عملاء من خلال الرابط الموجود في السيرة الذاتية
جميع الخطط تُدفع مُسبقًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد أشهرها.

استمتع بكل هذه المزايا دون تكلفة إضافية.

منشئ المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى معرفة بالبرمجة
تكامل وسائل التواصل الاجتماعي
قوالب مصممة بشكل احترافي
التحرير عبر الجوّال
أدوات تحسين محركات البحث لتحسين ترتيبك في جوجل
دعم عملاء 24/7

يحظى بثقة 4+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم

اكتشف كيف تمكّن ملايين الأشخاص من نقل أحلامهم وأفكارهم إلى الإنترنت مع Hostinger.

MrGreenerUK

Review provider

لقد استخدمتُ ثلاث خدمات مختلفة لبناء مواقع إلكترونية خلال العام الماضي، وحتى الآن، تُعتبر Hostinger الأفضل بلا منازع. حصلتُ على عرض رائع، وكانت خدمة العملاء سريعة الاستجابة وكفؤة للغاية.

Jakeb Thornberry

Review provider

منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger من الطراز الأول. لا أرى أي منشئ مواقع يُضاهيه. WIX وGoDaddy لا يُضاهيان حتى البساطة والإمكانيات الشاملة التي تُقدمونها هنا.

Darryl Remnant

Review provider

خدمات إنشاء المواقع والدعم الفني من Hostinger رائعة للغاية. منشئ المواقع الإلكترونية لا مثيل له، إذ يوفر أدوات شاملة لإنشاء مواقع رائعة وعملية بسهولة.

أنشئ موقعك بطريقتك

طوّر موقعك الإلكتروني بكل سهولة باستخدام أدوات التخصيص البديهية وسهلة الاستخدام.
سحب وإفلات

سحب وإفلات

ببساطة، اختر المحتوى الذي ترغب فيه، اسحبه إلى المكان الذي تريده، وأفلته في مكانه.

استخدم الشبكة الذكية

استخدم الشبكة الذكية

حافظ على محاذاة كل العناصر بدقّة أثناء ضبط موقعك الإلكتروني.

تغيير الألوان والخطوط

تغيير الألوان والخطوط

استكشف جوهر علامتك التجارية أو مشروعك.

تخصيص العناصر

تخصيص العناصر

رتّب العناصر لإنشاء الموقع الإلكتروني الذي ترغب فيه دائمًا.

تحرير على سطح المكتب والجوال

تحرير على سطح المكتب والجوال

أنشئ موقعك الإلكتروني وحرّره وانشره بسهولة على الجهاز الذي تفضله.

Jarrott Brown

يستغرق الـAI ثوانٍ لإنشاء موقع إلكتروني مثالي. كل ما عليك فعله هو تعديله حسب رغبتك، وإضافة بعض الصور، وستكون جاهزًا خلال دقائق.

اقرأ القصة كاملة

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

