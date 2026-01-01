أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة
الفوائد:
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
متضمن مع كل خطة
إدارة سهلة الاستخدام
لوحة تحكم سهلة الاستخدام لإدارة الحسابات والأجهزة وDNS، مع البريد الإلكتروني على الويب لتنظيم البريد الإلكتروني وجهات الاتصال بسهولة.
أمان كامل
لا داعي للقلق، فمواقعك الإلكترونية وزوارك محميّون بأحدث برامج الأمان.
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%
يضمن لك تشغيل الموقع بنسبة 99.9% توفّره في جميع الأوقات.
لوحة تحكم واحدة بسيطة
تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك في لمحة واحدة.
دعم عملاء 24/7
يمكنك الوصول إلى دعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 8 لغات.
نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة
تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.اقرأ القصة كاملة