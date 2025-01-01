Hostinger Reach está pensado para que crear campañas de email sea simple, rápido y efectivo, sin tener que saber de diseño o marketing. A diferencia de la mayoría de las herramientas, su creador de plantillas con IA es protagonista: te permite generar en segundos un email profesional y responsive para comunicar un lanzamiento, una oferta o una newsletter. La IA escribe el contenido, sugiere el mejor diseño y guarda tu estilo para que no tengas que empezar de cero cada vez.

Podés personalizar cada plantilla para que tus emails tengan la estética, la voz y el estilo de tu marca. Además, el producto sigue las buenas prácticas del sector: las plantillas están optimizadas para facilitar la lectura, ser accesibles y generar interacción.

Reach está completamente integrado con el resto del ecosistema Hostinger. Podés configurar un dominio profesional y una dirección de email comercial para enviar desde tu propia marca, ganar confianza y mejorar la entregabilidad.