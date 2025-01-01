在线发布：经济实惠的套餐和服务
0% 折扣
月度
每月触达500个特别订阅者
CNY 43.99 /月
1 个月续订价格为 CNY 43.99/月。
每月发送 3 500 封电子邮件
每月获得5条免费 AI 消息
所有电子邮件中均无 Reach 徽标
最热门
66% 折扣
年度
每月触达500个特别订阅者
CNY 14.99 /月
12 个月续订价格为 CNY 14.99/月。
每月发送 3 500 封电子邮件
每月获得5条免费 AI 消息
所有电子邮件中均无 Reach 徽标
Included in every plan
自动同步您的建站助手订阅者
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
享受全天候支持
The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.
和AI一起设计
无需技术技能即可创建专业、移动友好的电子邮件
始终保持品牌风格
应用并保存您的样式设置以适用于每个模板
优化和拓展
跟踪绩效，将您的营销活动提升到新高度
有了Hostinger Reach，我可以在同一个地方完成创建、营销和拓展。不需要额外的工具，它就是这么好用。
更轻松地触达目标群体
轻松制作高转换率的电子邮件并扩大您的影响力。
把繁重的那部分工作留给AI
根据您的目标设计电子邮件，及时发送并实现增长。
轻松、快速地创建最佳实践布局、内容和视觉效果。
增加订阅者
如果您已经使用 Hostinger 建站助手表单，将自动同步网站订阅者。
使用 WordPress 插件同步您的联系人。
自信地发送并扩展业务
实时跟踪打开、点击和性能——立即了解哪些方式更有效。
通过清晰、易读的活动见解做出更明智的决策。
Hostinger Reach 电子邮件营销常见问题解答
查找有关我们的电子邮件营销工具和电子邮件活动的常见问题解答。